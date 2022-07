Rafle du Vel d'Hiv : Mathilde Panot fait polémique en critiquant un «président qui rend honneur à Pétain»

A l'occasion du 80e anniversaire de la Rafle du Vel d'Hiv, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, a créé la polémique sur Twitter. Elle a notamment accusé Emmanuel Macron de «rendre honneur à Pétain».

La commémoration a laissé place à l'indignation. Alors que ce dimanche 17 juillet marque le 80e anniversaire de la rafle du Vel d'Hiv, qui a conduit à la déportation des milliers de juifs lors de la Seconde guerre mondiale, un tweet de Mathilde Panot a provoqué de vives réactions.

Visant directement Emmanuel Macron, la présidente du groupe La France insoumise (LFI) à l'Assemblée nationale a notamment subi les foudres de la majorité. «Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Vel d'Hiv, a-t-elle écrit. Ne pas oublier ces crimes, aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN».

Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du #VeldHiv Ne pas oublier ces crimes, aujourd’hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN !

Mathilde Panot fait ici référence à des propos tenus par Emmanuel Macron en 2018. A l'époque, le chef d'Etat avait qualifié Pétain de «grand soldat» durant la Première Guerre mondiale, même s'il a ensuite «conduit des choix funestes». Le président avait alors estimé qu'il était «légitime de rendre hommage aux maréchaux qui ont conduit l'armée à la victoire».

Ce samedi 16 juillet, les réactions ne se sont pas fait attendre après la publication du tweet de Mathilde Panot. «Au-delà de la honte. On n'ose y croire», s'est ainsi offusqué le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, avant de demander à la présidente du groupe LFI : «retirez ce message et présentez vos excuses à la France, vite».

Au-delà de la honte. On n’ose y croire. Retirez ce message et présentez vos excuses à la France, vite. https://t.co/d5Le1E6KzS

Olivier Dussopt, ministre du Travail, a de son côté estimé que Mathilde Panot n'avait «aucune limite dans l'indécence», tandis que Prisca Thévenot, députée Renaissance invitée ce dimanche sur le plateau de CNEWS, lui décernait «la palme de l'abject». En tant que «fille d'enfants cachés», l'ex-ministre Emmanuelle Wargon dénonçait quant à elle une «instrumentalisation» de la Shoah «indigne de la mémoire des victimes».

Quand on s’offusque légitimement des équivalences hasardeuses et injurieuses, on s’abstient soi-même d’y céder. Donc de la même manière que LFI≠RN, Macron≠Pétain.



Et surtout en une journée de commémoration et donc d’union nationale, produire de la polémique dessert la cause

— Jérôme Guedj (@JeromeGuedj) July 16, 2022