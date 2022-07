Incendie à Clérac : le feu a repris ce lundi après-midi, 50 hectares brûlés

L'important feu de forêt qui s'était déclaré à Clérac, dans le sud de la Charente-Maritime, samedi 16 juillet a repris ce lundi après-midi. Cinquante hectares de pins ont été brûlés.

D'abord fixé samedi 16 juillet vers 3h du matin, l'important feu de forêt, survenu à Clérac dans le sud de la Charente-Maritime, a repris ce lundi 18 juillet vers 16h30, indique Sud-Ouest.

Déjà en proie aux flammes sur cette zone frontalière à la Girdone, la Dordogne et la Charente, environ cinquante hectares ont été brûlés.

Les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime luttent actuellement contre un feu de forêt sur la commune de Clérac.





De nombreux moyens terrestres sont en route ainsi qu’un avion bombardier d’eau DASH.





Évitez le secteur et laissez les accès libres aux secours. pic.twitter.com/GXG3Ey1zjz — Pompiers17 (@SDIS17) July 18, 2022

«Le feu continue d’avancer et a parcouru 50 hectares. Demain mardi, les températures vont chuter mais le vent, notre pire ennemi, va demeurer. Nous serons donc toujours en situation défavorable. Nous avons eu le renfort d’un Canadair et d’un Dash qui ont largué des produits retardant», a affirmé le capitaine Maurin, du Service départemental d'incendie et du secours (Sdis) en Charente-Maritime à nos confrères.

Un feu fixé samedi

Samedi, l'intervention des pompiers avait commencé vers 18h30, avec une centaine de personnes mobilisées. Un Canadair avait également été déployé pour bombarder le feu.

Des habitations étaient présentes à une centaine de mètres de l'incendie, mais elles n'avaient pas été touchées.

La Charente-Maritime est actuellement en alerte rouge à la canicule.

La France fait face à de nombreux incidents ce mois de juillet, notamment en Gironde où plus de 15.000 hectares ont brûlé.