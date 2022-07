Incendies en Gironde : un pare-feu de 5 km de long et 40 m de large pour lutter contre les flammes

Démarrés le 12 juillet dernier, deux incendies étaient toujours en cours ce lundi près de Landiras et de la Dune du Pilat, en Gironde. Alors qu'au moins 14.300 hectares sont partis en fumée, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annoncé ce lundi la construction d'un pare-feu de 5 km de long et de 40 m de large pour lutter contre les flammes.

Le feu persiste et prend de l'ampleur. Depuis une semaine, deux incendies perdurent près de Landiras et de la Dune du Pilat, en Gironde. Après avoir décidé de renforcer les moyens humains et aériens engagés, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a annoncé qu'un pare-feu était «en cours de réalisation».

Pour lutter contre le feu de forêt de Landiras, un pare-feu de 5km de long et 40m de large est en cours de réalisation afin de tenter de stopper la progression de l’incendie. Merci aux sapeurs-pompiers, aux militaires et à tous ceux qui rendent ce chantier d’ampleur possible. pic.twitter.com/Q1c3dIIIOa — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 18, 2022

Une barrière pour ralentir ou stopper le feu

Ce pare-feu, «de 5 km de long et 40 m de large», situé entre deux vastes espaces de boisés et constitué principalement de sable incombustible.

Il doit permettre de ralentir ou stopper l'incendie et servi de point d'appui aux pompiers en cas d'arrivée du feu.

Sur les photos aériennes relayées par Gérald Darmnain, on distingue ainsi clairement une longue bande de terre nue qui doivent aussi aider à la circulation et à l'intervention des pompiers.

Avec une chaleur annoncée comme apocalyptique, la journée de lundi est considérée comme «l'une des plus difficiles» que doivent affronter les soldats du feu depuis le début des incendies.

Cette semaine, les températures seront partout supérieures à 30 °C, et comprises entre 38 °C et 40 °C dans une bonne partie du pays et elles pourraient même atteindre localement jusqu'à 42 °C, comme dans la forêt des Landes, selon Météo France.