Variole du singe : plus de 1.550 cas confirmés en France

La France compte 1.567 cas confirmés d'infection par le virus de la variole du singe, ont annoncé ce vendredi les autorités sanitaires.

«Au 21 juillet 2022 à 12h00, 1.567 cas confirmés ont été recensés en France», dont «sept femmes et deux enfants», a indiqué l'agence Santé Publique France sur son site.

élargissement de la vaccination

Sur l'ensemble des cas comptabilisés,«726 résident en Ile-de-France, 123 en Auvergne-Rhône-Alpes, 97 en Occitanie, 72 en Nouvelle Aquitaine, 55 en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 41 dans les Hauts-de-France, 29 en Grand Est, 18 en Normandie, 16 en Bourgogne-Franche-Comté, 15 en Pays-de-la-Loire, 11 en Centre-Val de Loire, 10 en Bretagne, 1 en Corse et 1 en Martinique. La région de résidence n’est pas renseignée pour 347 cas et 5 cas résident à l’étranger», précise l'agence.

Parmi les cas investigués, 51 sont immunodéprimés (4,8 % des cas ayant répondu) ; 290 sont séropositifs au VIH (soit 26% des cas connaissant leur statut VIH). Chez les cas non porteurs du VIH, 554 sont sous PreP (soit 69% des répondants à la question).

Face à la montée des cas de variole du singe et aux difficultés à retracer les chaînes de contamination, la France a annoncé il y a une dizaine de jours l'élargissement de la vaccination, désormais proposée préventivement aux groupes les plus exposés, notamment les homosexuels et bisexuels multi-partenaires, comme dans d’autres pays.

Confrontés à un nombre croissant de critiques sur des difficultés pour obtenir un rendez-vous, le ministre de la Santé, François Braun a indiqué ce vendredi que «30.000 doses ont déjà été déstockées des stocks stratégiques, dont plus de 20.000 sont disponibles sur le terrain», avant d'ajouter que «le déstockage se poursuivra les prochaines semaines».