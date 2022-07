Port de Douvres : la France accusée de «ruiner» les vacances des Britanniques

L'accès au port britannique de Douvres est toujours difficile samedi matin, jour de grands départs en vacances, au lendemain d'une journée particulièrement compliquée en raison d'un manque de personnel de la police française aux frontières.

Il faut s'armer de patience. Ce samedi, les vacanciers britanniques sont toujours bloqués sur plusieurs kilomètres en raison du manque de personnel côté français. Le port accuse les autorités françaises de «ruiner les vacances» de nombreuses familles britanniques.

Dès 5h ce samedi, les douze postes de contrôles des passeports étaient pourvus en agents de la police française aux frontières, s'est félicité sur la BBC Radio 4 le directeur général du port de Douvres, Dough Bannister. Il a souligné que les contrôles supplémentaires dus au Brexit augmentent les délais pour embarquer. Mais face à l'affluence de cette journée qui s'annonçait déjà «considérablement chargée», s'ajoute le retard accumulé vendredi, a-t-il souligné.

'I am really, very sorry - we should not be in this position'.





Port of Dover chief executive, Doug Bannister, apologises for the significant delays - "we have been planning for this day, this morning, for the last several months", he adds.https://t.co/sbGO8qbPoy





Sky 501 pic.twitter.com/sS99ldUcMV

— Sky News (@SkyNews) July 22, 2022