Forces de l'ordre : l'usage du pistolet électrique a doublé en 4 ans

Dans son rapport annuel, l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a montré que l’usage de pistolet à impulsion électrique a fortement augmenté.

L’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a rendu son rapport annuel sur les moyens employés par les forces de l’ordre. En 2021, les policiers ont fait usage du pistolet électrique à près de 2.699 reprises, deux fois plus qu’en 2017 et cinq fois plus qu’en 2014. Dans le détail, le pistolet à impulsion électrique est utilisé, dans plus de la moitié des cas en corps à corps, 25% du temps à distance et 23% du temps pour dissuader.

Pour rappel, cette arme dite «incapacitante» est utilisée par la police depuis 2007. Selon le rapport de l’IGPN, le pistolet à impulsion électrique a été sorti, seulement à deux reprises, dans une situation où la personne visée a été gravement blessée. Une augmentation à mettre en corrélation avec le nombre croissants de ces armes fournies aux forces de l’ordre. En 2014, la police nationale ne disposait que de 500 pistolets à impulsions électriques, elle en possède désormais 3.700.

L’usage de ces pistolets n’est pas le seul à être en augmentation. En 2021, les policiers ont eu recours à leurs armes de service à 290 reprises, 2% de plus que l’année précédente.