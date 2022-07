Sarah El Haïry sur les tensions à l'Assemblée : «ce que l'on voit c'est un spectacle d'outrance, d'abus, d'excès»

Invitée de la Matinale de CNEWS, Sarah El Haïry, secrétaire d’Etat à la Jeunesse et au SNU, est revenue sur les incidents qui se multiplient à l’Assemblée nationale, depuis le début de la nouvelle législature.

Les débats sont houleux. Dans le cadre des discussions autour du projet de loi sur le pouvoir d'achat, de nombreuses tensions sont apparues au sein de l'Assemblée nationale ces derniers jours. Des «affrontements» entre députés dont certains seraient uniquement destinés à faire «le buzz» sur les réseaux sociaux.

«Aujourd'hui ce qu'on voit, c'est malheureusement un spectacle d'outrance, d'abus et d'excès». C'est ce qu'a déploré Sarah El Haïry, secrétaire d’Etat à la Jeunesse et au SNU, alors que les tensions à l'Assemblée nationale atteignent des sommets et que les incidents entre les députés sont nombreux.

Des moments scénarisés pour les réseaux

Pour la secrétaire d'État, certains députés se servent de l'Assemblée comme d'une caisse de résonnance ou d'un outil de communication afin de faire passer des messages sur les réseaux sociaux : «Certains vont chercher la petite capsule, il y a des moments qui sont scénarisés pour les réseaux sociaux», affirme-t-elle.

Face à cela, Sarah el Haïry entend conserver sa mission pour que l’Assemblée reste «l’un des lieux les plus sacrés de la République». «Notre priorité à tous les députés, quelque soit leur formation politique, c'est de créer du consensus».

«Nous devons faire que ce texte sur le pouvoir d’achat aboutisse, ceux qui ne veulent pas travailler en ce sens, c’est leur responsabilité, et les Français en sont témoins», conclut la secrétaire d'État.