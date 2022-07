Incendie dans l'Hérault : le feu désormais «fixé»

Deux feux se sont déclarés mardi matin dans l'Hérault. Quelque 650 soldats du feu ont été mobilisés et plusieurs évacuations préventives ont eu lieu. Ce mercredi, les deux feux ont été totalement fixés, après une nuit de lutte.

L'Hérault brûle aussi. Depuis mardi matin, les pompiers de l'Hérault étaient mobilisés sur deux départs de feux distants d'1,5 km, au nord de Montpellier. Les flammes sont apparues dans des forêts de pins aux alentours de 11h00 mardi et les deux incendies se sont réunis par la suite. Après une nuit entière de lutte, le feu est «fixé», a indiqué le cabinet du préfet de l'Hérault dans un communiqué.

#FeuxDeForêt | L’incendie dans l’#Hérault à Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Gignac et Aumelas est fixé





Les pompiers restent mobilisés pour éviter toute reprise de feu





Pas de victime à déplorer



Aucune habitation touchée par le feu





Le communiqué https://t.co/84dJF33SBJ pic.twitter.com/qnC6ayDpEy — Préfet de l'Hérault (@Prefet34) July 27, 2022

«L'incendie situé sur les communes de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Gignac et Aumelas est désormais fixé. Les pompiers restent mobilisés pour éviter tout reprise du feu», pouvait-on lire dans cette note.

650 pompiers mobilisés

Quelque 650 soldats du feu ont été mobilisés pour lutter contre les flammes et ont poursuivi leur lutte contre les flammes pendant tout la nuit de mardi à mercredi : «400 de l'Hérault et 250 issus de colonnes de renforts zonaux».

Des moyens aériens conséquents sont intervenus pour mettre un terme à ce feu de forêt (Canadair, Dash, et cellule départementale des pompiers), qui a par ailleurs parcouru une distance de 8 km et brûlé plus de 800 hectares.

Heureusement, «Aucune victime n’est à déplorer» et «aucun dégât» n'a été constaté sur les bâtiments mais la préfecture a déploré des blessures sur 5 sapeurs-pompiers.

Les 280 personnes qui avaient fait l'objet d'une évacuation préventive ont pu regagner leurs domiciles et la cellule de crise à été levée.

La préfecture a par ailleurs indiqué qu'un pompier volontaire, suspecté d'être à l'origine de plusieurs départs de feu en mai et ces derniers jours, a été interpellé cette nuit, «sans lien avec le feu de Gignac».