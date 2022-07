JO 2024 : tout savoir sur les billets qui seront vendus pour assister aux différentes épreuves

Quatre mois après avoir présenté les grands axes de la billetterie, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a donné davantage de détails concernant les prix des 13 millions de billets qui seront proposés lors de l'événement.

Avis aux amateurs de sport, ou à ceux qui souhaiteraient assister à cet événement mondial : les 13 millions de billets seront bientôt mis en vente pour les épreuves olympiques et paralympiques, via un système de tirage au sort. A quel prix sera-t-il possible d'assister à une ou plusieurs épreuve(s) ?

des billets à partir de 24 euros

Plus d’un million de billets – soit environ 10 % – seront proposés à 24 euros, et ce, pour tous les sports, précise le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques (Cojo).

Il sera par exemple possible, le 24 juillet 2024, d'assister à l'ouverture des tournois de football à Paris et en province, pour des prix variant de 24 à 50 euros, ou de rugby au Stade de France pour des prix s’échelonnant de 24 à 100 euros.

Dès le lendemain, le 25 juillet 2024, il sera également possible d’assister aux premiers matchs du tournoi féminin de handball à l’Arena Paris Sud (Hall 6 du Parc des Expositions) à partir de 24 euros.

Les premiers tours des épreuves de tir à l’arc disputés sur l’esplanade des Invalides seront aussi proposés à partir de 24 euros, tout comme les épreuves de beach volley.

un "pack 3 sessions” à partir de 72 euros

Et pour ceux qui aimeraient s'initier à plusieurs sports différents, le Cojo a annoncé la vente de «packs 3 sessions», «sur mesure», qui donneront donc accès à 3 sessions par pack, pour 72 euros.

Il sera par exemple possible de se constituer un pack avec de l’athlétisme, du handball et du rugby, ou encore de la gymnastique artistique, du judo et du waterpolo.

Y compris pour ceux qui ne seraient pas à Paris, avec un pack comprenant deux sessions de voile et un match de football à Marseille par exemple, ou encore du golf, de l’équitation et du VTT dans les Yvelines.

des prix plus élevés pour les finales

Il faudra néanmoins payer beaucoup plus cher pour aller voir une épreuve reine des JO de Paris 2024, soit parce qu'elle a lieu dans un site emblématique, soit parce qu'il s'agit d'une finale.

Il faudra par exemple compter entre 90 et 330 euros pour aller voir du judo à l’Arena Champ-de-Mars (au Grand Palais éphémère), ou encore entre 80 et 300 euros pour l'épreuve de plongeon au centre aquatique de Saint-Denis.

Pareil du côté de Roland-Garros où il faudra débourser 120 à 390 euros pour aller voir une finale de tennis, tout comme le 4e et dernier jour des compétitions de golf, disputées sur les greens du Golf National à Saint-Quentin-en-Yvelines, accessibles à des prix compris entre 80 et 150 euros.

la grille de prix dévoilée en décembre

A noter enfin que l'intégralité de la grille de prix des billets «grand public» sera communiquée à partir du mois de décembre 2022, en même temps que l’ouverture du tirage au sort permettant d’accéder à la vente des packs. Plus tard pour les billets à l'unité.

Car pour obtenir des billets, le futur spectateur devra en effet s'inscrire au tirage au sort pour gagner un créneau horaire d'achat sur un «site unique de billetterie en ligne».

Le tirage au sort pour les billets vendus en «packs» sera ensuite réalisé «entre décembre 2022 et février 2023» et donnera droit à participer à cette vente dans le courant du mois de février 2023, alors que le tirage au sort pour les billets vendus à l'unité aura quant à lui lieu en mai 2023, pour une vente organisée dans le mois qui suit.