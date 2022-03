JO 2024 : les 5 choses à savoir avant d'acheter des billets pour l'événement

Ouverture du processus à la fin de l'année 2022, des billets accessibles à partir de 24 euros, tirages au sort... Comme prévu, les organisateurs des Jeux olympiques de Paris 2024 ont présenté ce lundi 21 mars les grands axes de la billetterie de l'événement.

Voici les 5 choses à savoir avant d'acheter des billets pour les JO de Paris 2024 :

13,4 millions de billets à vendre

C'est officiel, il y aura bien 13,4 millions de billets mis en vente dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Dans le détail, 10 millions de billets seront proposés pour les épreuves olympiques, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024 ainsi que 3,4 millions autres pour les épreuves paralympiques, qui auront lieu plus tard, du 28 août au 8 septembre 2024.

Des prix à partir de 24 euros

Concernant les tarifs, plus d'un million de billets – soit environ 10 % – seront vendus à 24 euros et ce, pour tous les sports, a ainsi annoncé le Cojo (Comité d'organisation des Jeux olympiques) qui a précisé, qu'in fine, la moitié des billets olympiques seront accessibles «à 50 euros et moins».

Pour les Jeux paralympiques, les tarifs sont encore moins élevés avec un prix d'entrée minimum de 15 euros pour 500.000 billets. Un «pass journée parasports» sera également proposé à 24 euros, et la moitié des billets seront vendus «à 25 euros et moins». Pour ces épreuves, la billetterie pourrait ouvrir dès cet automne.

Un billet = une session

Excepté pour les billets «parasports» réservés aux épreuves des Jeux paralympiques, tous les autres billets achetés à l'unité correspondront à une «session» et varieront en fonction des sports. Concrètement, si le Cojo doit encore peaufiner quelques détails, qui n'ont pas encore été fixés, cela signifie qu'un spectateur ne pourra pas aller voir plusieurs épreuves avec un même billet.

Pour autant, il convient de noter que des «packs» combinant plusieurs sports seront également mis en vente pour ceux qui souhaiteraient passer la journée entière sur place par exemple.

Des spectateurs tirés au sort

Pour obtenir ces billets, il faudra suivre un processus très strict qui sera lancé dès cette année, probablement au mois de décembre. Le futur spectateur devra en effet s'inscrire au tirage au sort pour gagner un créneau horaire d'achat sur un «site unique de billetterie en ligne».

Le tirage au sort pour les billets vendus en «packs» sera ensuite réalisé «entre décembre 2022 et février 2023» et donnera droit à participer à cette vente dans le courant du mois de février 2023, alors que le tirage au sort pour les billets vendus à l'unité aura quant à lui lieu en mai 2023, pour une vente organisée dans le mois qui suit.

80 % des billets réservés au grand public

Au total, 80 % des billets sont réservés au grand public et 20 % aux spectateurs bénéficiant d'un accès privilégié, via le partenaire On location, ainsi qu'aux parties prenantes de l'événement. C'est-à-dire les collectivités locales, les différents mouvements sportifs et autres invités sponsors.

Et pour optimiser ses chances de participer, le Cojo invite les intéressés à s'inscrire dès aujourd'hui sur le site du «Club Paris 2024» aussi surnommé «Club génération 2024», sachant que ceux qui l'auront fait «auront plus de chances de remporter le tirage au sort». A noter enfin qu'une «plate-forme de second marché» sera mise en ligne en parallèle pour revendre et échanger les billets.