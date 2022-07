Sondage : 71 % des Français favorables à une forte réduction du flux d’immigration sur le territoire

Plus de 7 Français sur 10 (71 %) souhaitent une diminution «considérable» du flux d’immigration sur le territoire national, selon un sondage exclusif de l’institut CSA pour CNEWS, dévoilé ce mercredi 27 juillet.

Les Français se sont prononcés. D’après une enquête de l’Institut CSA réalisée pour CNEWS, et publiée ce mercredi 27 juillet, 71 % d’entre eux considèrent qu’il faut baisser «considérablement le flux d’immigration en France».

Dans le détail, 37 % des sondés ont répondu «oui, tout à fait» et 34 % «oui, plutôt» à la question posée : «Selon vous, faut-il réduire considérablement le flux d'immigration en France ?».

A l'opposé, un Français sur cinq (20 %) a opté pour «non, plutôt pas» et seulement 8 % pour «non, pas du tout». A noter également qu'1 % des personnes interrogées ne se prononcent pas.

Concernant les sensibilités politiques, le sondage ne révèle pas de surprise. Si les sympathisants de gauche ne souhaitent majoritairement pas une réduction du flux d’immigration (53 %), le résultat est tout de même mitigé. Les plus fortes proportions contre une telle mesure se retrouvant parmi les proches des Verts / Europe Ecologie (57 %) et des Insoumis (55 %).

Au centre, 67 % des Français se prononcent pour une baisse. A droite, la réponse des sympathisants est sans appel avec, au global, 94 % de sondés en faveur d'une réduction considérable du flux d’immigration en France. Sans l'extrême droite, le taux est plus bas (90 %) mais reste très fort. D'ailleurs, les Républicains et le Rassemblement national ont le même pourcentage (97 %).

l'immigration augmente dans le pays

Autre enseignement, l'âge n'est pas un facteur déterminant dans le résultat de l'enquête. Toutes les catégories gravitent autour de la moyenne générale, autant chez les moins de 35 ans (70 %) que chez les plus de 65 ans où le pourcentage est un brin plus élevé (74 %).

Enfin, dans les résultats par catégories socio-professionnelles, les CSP+ (chefs d'entreprises, les artisans et commerçants, les cadres, les professions intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires...) sont moins enclins à réduire le flux d'immigration avec 64 % de oui, contrairement aux CSP- où 78 % veulent le réduire considérablement.

Ce sondage de l'institut CSA intervient alors que, d'après un constat dressé par l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, il n'y a jamais eu en France, sur la période récente, autant d'immigration que sous Emmanuel Macron et cela malgré la crise sanitaire.

Le sujet fait également écho à l'actualité. La semaine dernière, la maire de Cayenne (Guyane), Sandra Trochimara a ainsi entamé une grève de la faim pour attirer l'attention des autorités sur la présence massive de migrants dans sa ville. L'élue reproche notamment au gouvernement le manque d'infrastructures et l'impuissance des moyens qui lui sont alloués face à un flux important de migrants.

De son côté, le gouvernement a indiqué vouloir muscler ses sanctions face aux criminels étrangers et refonder le droit d’asile. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé le week-end dernier que les individus non-français coupables «d’actes graves» devraient être expulsés plus simplement.

En France, 255.675 titres de séjour ont été accordés sous Emmanuel Macron, depuis 2017, un record depuis 2007, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Sondage effectué par questionnaire auto-administré en ligne, les 26 et 27 juillet 2022, auprès d'un échantillon de 1.010 personnes âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de région et de catégorie d'agglomération.