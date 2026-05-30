Sondage : 72% des Français estiment que la délinquance est hors de contrôle

Un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe1, paru ce samedi 30 mai, indique que plus de sept Français sur dix (72%) estiment que la délinquance est hors de contrôle dans le pays.

La délinquance en France est-elle hors de contrôle ? 72% des Français le pensent, selon un nouveau sondage* de l'Institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe1, paru ce samedi 30 mai.

Cette réponse survient après une année 2025 particulièrement marquée par une délinquance en forte hausse. Comparé à l'année précédente, les refus d'obtempérer routiers en France avaient augmenté de +11% (24.900 en 2024 à 28.200 en 2025). Autres chiffres préoccupants : ceux du narcotrafic. Si les trafics de stupéfiants se sont accentués (+ 8%), l'usage de stupéfiants, à lui, grimpé de + 6%. Les cas de violences physiques avaient également connu une hausse (+ 5%), tout comme les violences sexuelles (+ 8%).

La gauche se divise sur la question

Selon la proximité politique des sondés, les avis divergent. Dans le détail, les chiffres révèlent que les personnes proches de la droite sont en accord avec les électeurs du Rassemblement national et de Reconquête!, avec plus de 8 Français sur 10 estimant que la délinquance n'est plus sous contrôle.

Si la majorité présidentielle est moins unanime sur la question avec 61% de réponses favorables, les électeurs de gauche, eux, sont davantage divisés sur cette question (55%). 58% des sondés proches de La France insoumise jugent que la délinquance en France est hors de contrôle. Un chiffre supérieur à celui des électeurs du PS (51%) et des Écologistes (45%), seul résultat en-dessous des 50%.

Ce sondage autour de la délinquance permet également d'observer une variation des résultats en fonction du sexe, mais aussi de l'âge. En effet, près des trois quarts des femmes en France répondent favorablement à la question, quant aux hommes, ils sont légèrement moins nombreux avec (69%).

Dernière observation à souligner : plus les sondés sont âgés, plus ils estiment que la délinquance est hors de contrôle en France. Si 64% des moins de 35 ans ont répondu favorablement, chez les + de 50 ans, le pourcentage augmente de 12 points (76%).

Dans le détail, les plus indécis sont les personnes de 18 à 24 ans, avec 55% de réponses OUI. Mais à partir de 25 ans, les résultats ne cessent d'augmenter. 71% pour les 25 à 34 ans, 72% pour les 35 à 49 ans, 78% pour les 50 à 64 ans.

La délinquance en France fait actuellement débat avec les derniers faits divers. Rien qu'à Nantes, une fusillade liée au trafic de drogue a éclaté, faisant un mort. Dix jours plus tard, un autre homme a été tué par balles, près de la Beaujoire dans la même ville.

*Sondage réalisé les 28 et 29 mai par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.002 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.