Thibault de Montbrial : «On a des mini luttes tribales en France y compris dans les villes moyennes»

Invité de la Matinale de CNEWS ce mercredi 27 juillet, Thibault de Montbrial, le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, a analysé les causes de la montée en puissance de la violence dans l’Hexagone ces dernières années.

«Il faut restaurer l’autorité dans ce pays». Voici les mots prononcés ce mercredi matin par Thibault de Montbrial, le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, au sujet de la hausse récente des violences en France.

Pour illustrer cette montée de la violence dans la société française, il a pris l’exemple des obligations de quitter le territoire français (OQTF). «On a beaucoup parlé des refus d’obtempérer, c’est-à-dire des gens qui refusent de s’arrêter en voiture sur l’injonction des policiers et des gendarmes. Il y en a quasiment un par minute et ils concernent aussi des gens complètement insérés. Le problème, c’est qu’une fois que les bornes sont franchies, il n’y a plus de limites…», a constaté l’avocat de 53 ans sur CNEWS.

Pour freiner cette dégradation des rapports au sein de notre société, Thibault de Montbrial a insisté sur l’importance d’une réponse autoritaire de l’Etat, permettant selon lui de faire baisser les agressions des représentants de la loi. «Il faut dans ce pays restaurer l’autorité. Ce sont maintenant les médecins qui sont agressés, on aurait pu aussi parler des élus (avec une hausse de 47% des violences à l’encontre des élus en 2021). Il y a une statistique du ministère de l’Intérieur hier qui est passée inaperçue, à savoir que depuis 2016, 25% des victimes de violences sont des policiers ou des gendarmes», a décrypté le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure.

Enfin, lce dernier a également pointé l’immigration, qui a engendré, selon lui, l’importation de certaines dérives les plus sectaires. «Il y a aussi une cause qui est liée à l’immigration. Il y a une évolution culturelle dans notre pays. Le seuil de la violence s’abaisse, c’est-à-dire que le recours à la violence est de plus en plus banal et les moyens sont de plus en plus durs, avec des attaques au couteau et à la machette, ainsi que des bagarres inter-ethniques», a-t-il expliqué.

Et de poursuivre : «On a importé avec l’immigration massive et non contrôlée dans notre pays des luttes tribales, qui concernaient il y a 10-15 ans d’autres continents. On a des mini luttes tribales en France, y compris dans les villes moyennes. Tout ça est extrêmement inquiétant et il est temps de mettre le hola», a assuré Thibault de Montbrial sur CNEWS.