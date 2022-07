Emmanuel Macron : voici le coût des voyages du président en 2021

La Cour des comptes a dévoilé le coût des déplacements du président de la République, Emmanuel Macron, pour l’année 2021. Une somme importante, dont près de la moitié concerne les voyages en avion.

Le rôle de président de la République l’emmène à se déplacer aux quatre coins du globe, et cela coûte cher. La Cour des comptes a publié à la mi-juillet son rapport sur la gestion des services de la présidence en 2021, en mettant en avant les sommes dépensées pour les voyages d’Emmanuel Macron.

L’année dernière, le chef de l’Etat s’est déplacé à 106 reprises, a dévoilé le rapport (67 en 2020, 108 en 2019). Parmi ceux-ci, 54 l’ont été via l’un des avions de l’escadron mis à disposition par le ministère des Armées.

Avec le recul progressif du Covid-19, Emmanuel Macron a repris ses déplacements à l’étranger en 2021. Il a ainsi fait 24 voyages hors France, dont huit hors Europe. Soit une statistique se rapprochant des années qui précédaient la pandémie (32 dont 10 hors Europe en 2019).

Plus de 10 millions d’euros pour l’ensemble des déplacements

Or, les déplacements extra-européens se sont quasiment tous effectués via l’airbus A330 (sept sur huit). Un avion massif, dont le fonctionnement est le plus élevé de la flotte gouvernementale. Chaque heure de vol revient à un coût de 20.000 euros, indiquait ainsi le magazine Capital. De quoi augmenter le budget des déplacements aériens, pour atteindre 4,4 millions d’euros en 2021. Une somme qui a doublé par rapport à 2020.

Reste que l’avion a représenté moins de la moitié de la somme totale du budget déplacement d’Emmanuel Macron. En effet, les dépenses pour son transport se sont élevées à 10,5 millions d’euros l’année dernière.

Cela s’explique par le fait que les convois routiers du président de la République sont particulièrement coûteux. De nombreux véhicules sont nécessaires, essentiellement pour la sécurité du chef de l’Etat.

A noter que la Cour des comptes a tenu à rappeler que le niveau des déplacements post Covid n’avait pas encore retrouvé la moyenne de ceux effectués lors des cinq années précédentes, avec 136 voyages par an.