Feux en Ardèche : la piste criminelle privilégiée

Un individu a été arrêté mercredi 27 juillet, en fin de matinée. Il est soupçonné d’avoir provoqué les trois incendies survenus quelques heures plus tôt dans quatre communes en Ardèche.

Un incendiaire est-il en train de sévir en Ardèche ? C’est la piste que suivent les enquêteurs, qui ont procédé à une arrestation en fin de la matinée du mercredi 27 juillet.

Plusieurs interpellations ont également eu lieu, dans le cadre des départs de feu survenus quelques heures auparavant, dans quatre villes ardéchoises : «Piste criminelle privilégiée, GAV en cours», a sobrement tweeté le Procureur de la République de Privas.

Chapeau bas aux pompiers sur le feu du Sud Ardèche: engagement et courage au service de la population . Piste criminelle privilégiée, GAV en cours. #PRPrivas pic.twitter.com/GxXD3BZckL — Procureur de la République-Privas (@PRPrivas) July 27, 2022

Le procureur de Montpellier, Fabrice Belargent, a déclaré l’ouverture d’une enquête judiciaire, suite à ces feux d'origine criminels : «On pense que c'est criminel, c'est désastreux», a-t-il témoigné. Les enquêteurs affirment que plusieurs habitants auraient vu un homme à proximité de plusieurs départs de feu. Certains riverains ont déclaré l’avoir vu sortir d’un buisson, puis monter dans un pick-up noir.

Un feu maitrisé mais des riverains inquiets

Environ 1.000 hectares ont été ravagé par les flammes de l’incendie. Les habitants inquiets, déplorent la disparition de ce patrimoine forestier : «C’est inquiétant, c’est dommage de voir tout ça», a témoigné l'un d'eux.

Les riverains ont pu compter sur la mobilisation de 600 pompiers, qui sont parvenus à fixer le feu: «Il n’y a plus de risque pour l’instant. On part du principe que les parties les plus difficiles, en termes de traitement sur les lisières, ont été contenues. Normalement, on ne devrait pas avoir de secteur qui reprend de proportion trop importante en terme de vigilance», a déclaré Jean-Michel Chalançon, commandant des opérations de secours du SDIS Ardèche.