«Peut-être que le maire est en vacances» : à Lyon, Gérald Darmanin tacle Grégory Doucet sur son absence

En déplacement à Lyon ce samedi 30 juillet, après la violente agression il y a une dizaine de jours de trois policiers dans le quartier de la Guillotière, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas hésité à tacler le maire écologiste de la ville, Grégory Doucet, absent lors de sa venue.

Pas tendre. De passage ce samedi à Lyon pour apporter son soutien aux policiers, après l’agression de trois de leurs collègues le 20 juillet dernier, Gérald Darmanin s'est montré offensif à l'encontre de Grégory Doucet.

«Je ne suis pas là pour faire des procès d'intentions, peut-être que le maire de Lyon est en vacances», a ainsi lancé le ministre de l'Intérieur, après que le maire écologiste a décidé de boycotter sa visite.

«Je pense que le maire a fait une grave erreur»

Et le locataire de la place Beauvau d'ajouter : «Les absents ont toujours tort [...] C’est difficile pour les policiers de ne pas être soutenus par le maire. Je pense que le maire a fait une grave erreur, mais il peut me contacter. Je vais revenir à Lyon début septembre et je l’invite à être là».

La veille, l'élu lyonnais avait demandé plus de moyens policiers et avait indiqué qu’il ne serait pas présent lors de la visite du ministre : «ce n’est pas de ministre dont nous avons besoin mais de plus d’effectifs», avait-il déclaré sur twitter pour se justifier.

Darmanin se rend demain à #Lyon. 300 policiers nationaux nets en plus, c'était son engagement il y a 2 ans à ma demande. C'est ce que nous attendons encore. Je ne serai pas présent.





Ce n'est pas de ministre dont nous avons besoin mais de plus d'effectif.https://t.co/5hKh5qbbWv — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) July 29, 2022

«De nouvelles promesses»

Faisant suite aux propositions sécuritaires de Gérald Darmanin, qualifiées de «nouvelles promesses», Gregory Doucet a déclaré sur son compte Twitter qu'il était «impératif que cette fois, ses engagements soient suivi d'effet, notamment sur les effectifs».

Nous continuons comme depuis deux ans notre action sur la place aux côtés des forces de police et en accompagnant les publics en difficulté. Déterminé, j'étais encore hier sur le terrain à la rencontre des habitants et des commerçants. 2/2 — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) July 30, 2022

Le maire de Lyon a par ailleurs ajouté qu'il continuerait «comme depuis deux ans» son «action sur la place aux côtés des forces de police et en accompagnant les publics en difficulté» et rappelé avoir été «encore hier sur le terrain à la rencontre des habitants et des commerçants».

A noter qu'en plus du centre de rétention administrative inauguré ce jour, Gérald Darmanin a également annoncé, pour répondre à la hausse de criminalité dans la ville, qu'un deuxième centre de rétention ouvrira ses portes à Lyon au début de l'année 2023.