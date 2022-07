Vidéoprotection, arrêté anti-rassemblement... Gérald Darmanin va «écrire» à Grégory Doucet pour lui faire part de ses propositions

Quelques jours après la violente agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière, Gérald Darmanin, s’est rendu à Lyon, ce samedi 30 juillet, pour rencontrer les habitants et détailler ses propositions sécuritaires.

Du changement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin s'est rendu ce samedi à Lyon, quelques jours après la violente agression de trois policiers dans le quartier sensible de la Guillotière.

Le locataire de Beauvau a fait plusieurs annonces pour endiguer l'insécurité qui sévit dans la ville. Il a notamment invité le maire, Gregory Doucet, à installer des caméras de vidéoprotection, ou prendre encore un arrêt anti-rassemblement.

«Il faut installer les caméras qui permettent la résolution d’enquête et permettent de mieux guider les patrouilles», a-t-il insisté.

Alors que le maire écologiste a boycotté la visite de Gérald Darmanin, ce dernier a indiqué qu'il lui communiquerait ses idées : «Je vais écrire à monsieur le maire de Lyon dès demain pour lui faire part de mes propositions».

Darmanin se rend demain à #Lyon. 300 policiers nationaux nets en plus, c'était son engagement il y a 2 ans à ma demande. C'est ce que nous attendons encore. Je ne serai pas présent.





Ce n'est pas de ministre dont nous avons besoin mais de plus d'effectif.https://t.co/5hKh5qbbWv — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) July 29, 2022

Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs profité de sa prise de parole pour tacler Grégory Doucet, en estimant «un peu choquant que le maire ne soit pas venu voir les habitants.»

«Les absents ont toujours tort. C’est difficile pour les policiers de ne pas être soutenu par le maire. Je pense que le maire a fait une grave erreur, mais il peut me contacter. Je vais revenir à Lyon début septembre et je l’invite à être là» a-t-il même ajouté.

«Des chiffres de délinquance qu'on ne trouve pas dans les autres communes»

Pour Gérald Darmanin tout est clair. L’État ne peut pas être le seul à agir à Lyon : «Il y a des chiffres de délinquance qu'on ne trouve pas dans les autres communes et pourtant Lyon n’était pas connu pour être une ville de délinquance. Il y a quelque chose qui relève de la prise en main locale».

Face à la hausse de la violence dans la ville, le ministre de l’Intérieur a encore insisté sur l’installation de nouvelles caméras : «L’État paye la moitié du coût, ce n’est pas une question budgétaire».

Gérald Darmanin a aussi recommandé la mise en place d’un arrêt anti-rassemblement, notamment sur la place principale du quartier de la Guillotière.

Il demande également au maire de Lyon d’augmenter l’effectif de sa police municipale. De son côté, et comme évoqué dans son interview donnée au Progrès, le ministre de l’Intérieur compte bien tenir sa promesse et mettre en place une nouvelle équipe de CRS de près de 70 personnes «à demeure», en plus des 100 policiers déjà implantés récemment.