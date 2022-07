Pyrénées-Orientales : un violent incendie s'est déclaré dans la commune de Calce, plus de 100 hectares brûlés

Les pompiers des Pyrénées-Orientales ont lutté samedi 30 juillet contre un important feu de fôret qui s’est déclaré sur la commune de Calce (Pyrénées-Orientales). Plus de 100 hectares de végétation ont déjà été brûlés.

Un feu de végétation s'est déclaré ce samedi près de la commune de Calce dans les Pyrénées-Orientales. Selon le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), plus de 100 hectares sont déjà partis en fumée et 220 pompiers sont engagés sur place.

#FeudeForêt dans le secteur de #Calce (66) : 3 #Canadair, 2 #Dash et un hélicoptère bombardier d’eau complètent le dispositif de lutte, aux côtés des sapeurs-pompiers du @SDIS66, des renforts zonaux et extra-zonaux mobilisés.



Suivre les consignes des autorités @Prefet66 https://t.co/kF5dQ13Xlh — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) July 30, 2022

Des renforts du Gers, des Hautes-Pyrénées, et du Lot ainsi que trois Canadair, un hélicoptère bombardier et avion bombardier d'eau sont déployés sur place pour venir à bout des flammes.

