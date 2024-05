Italie : un violent incendie touche une usine dans le nord du pays (vidéo)

Ce mercredi 8 mai, l’usine de l’entreprise Alpitronic, qui commercialise des chargeurs pour voitures électriques, a été touchée par un violent incendie en Italie. Heureusement, aucune personne n’a été blessée. Le feu a été maîtrisé.

Terrifiant. Une partie de l’entrepôt d’Alpitronic, un spécialiste dans la commercialisation de chargeurs pour voitures électriques, basé à Bolzano, au nord de l’Italie, a été touchée par un violent incendie, a déclaré, ce mercredi, l’entreprise dans un communiqué.

«Les dégâts ont touché une partie de l'entrepôt de l'ancienne coopérative agricole «Laurin», qui est en cours d'entretien et n'est pas encore utilisé», a écrit Alpitronic, notant que «les activités de production, de recherche et développement et administratives n’ont pas été affectées».

Les images de l’incendie ont fait le tour des réseaux sociaux. Les vidéos montrent en effet d’immenses volutes de fumée s’échapper du brasier. «Actuellement, l’incendie est maîtrisé et des opérations d’extinction résiduelle sont en cours», a indiqué Alpitronic.

Several Italian News outlets are reporting @alpitronic to be on fire, literally :(





2024 really gearing up to be the #bloodbath :/#alwaysbecharging





h/t several sources in my DM - thanks guys.. pic.twitter.com/Vd2lszHTqC

— Felix Hamer • electricfelix (@electricfelix) May 8, 2024