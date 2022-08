Incendie en Aveyron : Gérald Darmanin attendu sur les lieux aujourd'hui

Depuis ce lundi, un incendie à cheval entre la Lozère et l'Aveyron a ravagé 750 hectares de végétation. Si le feu ne progresse plus, les flammes ne sont pas encore maîtrisées. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera sur place cette après-midi.

Un soutien aux sapeurs-pompiers. Ce mercredi après-midi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera en Aveyron, aux côtés des sapeurs-pompiers qui luttent contre le feu qui a déjà ravagé plus de 750 hectares de végétation.

A ce jour, la situation évolue favorablement. Les flammes ne progressent plus du côté de Mostuéjouls, mais elles ne sont pas encore maîtrisées. Plusieurs centaines de pompiers sont aux prises avec les flammes dans le parc national des Grands Causses.

«Le feu n'est pas fixé», c'est le message répété par le commandant William Buchet, du Centre d'incendie et de secours de Millau, dans les colonnes de Midi Libre. Le sapeur-pompier explique que l'avancée des flammes est «temporisée». Les conditions nocturnes ont été favorables aux soldats du feu afin de stabiliser l'incendie.

Mais le combat a repris dès ce matin, avec 350 pompiers, notamment sur le flanc gauche du brasier. «De ce côté, c'est très difficile de contrôler, ce sont des zones quasiment inaccessibles qui forment des crêtes», souligne William Buchet.

Autre problématique, la logistique. La reprise des feux en Gironde ne permet pas aux secours d'avoir plus «qu'un seul bombardier d'eau» pour la journée. La veille, ce sont 90 largages aériens d'eau qui ont été opérés grâce aux Canadair. Selon les pompiers, il faudrait jusqu'à trois jours pour stopper l'incendie. L'évolution du vent sera primordiale pour contrôler les flammes. Deux pompiers ont été légèrement blessés lors de l'intervention.

Je me rendrai demain dans le département de l’Aveyron pour faire un point sur l’incendie en cours, qui touche également la Lozère, et apporter mon soutien aux femmes et aux hommes qui luttent contre les flammes. https://t.co/mDwXdv8U1M

