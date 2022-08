Comment devient-on sapeur-pompier volontaire ?

Depuis quelques semaines, les forêts françaises sont ravagées par les incendies. Ceux-ci mettent en évidence l'activité des sapeurs-pompiers, dont les trois quarts sont en réalité des sapeurs-pompiers volontaires.

Afin de renforcer le dispositif de lutte contre les incendies exceptionnels de l'été, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a appelé mercredi les collectivités et les entreprises à libérer de leurs fonctions les pompiers volontaires qu'ils emploient.

En France, 198.000 personnes sont sapeurs-pompiers volontaires. C'est-à-dire qu'elles mènent plusieurs missions sur leur temps libre, en parallèle de leurs études, de leur vie familiale ou professionnelle.

Les volontaires représentent environ 8 sapeurs-pompiers sur 10. Contrairement aux professionnels, ils ne passent pas de concours écrit, mais ils doivent suivre un processus précis de recrutement.

Quelles sont les conditions pour devenir sapeur-pompier volontaire ?

S'engager comme sapeur-pompier volontaire ne demande pas de qualifications très précises, mais il faut tout de même remplir certaines conditions.

Par exemple, le candidat doit être âgé d'au minimum 16 ans. S'il est mineur, il faut également qu'il présente le consentement écrit de son représentant légal.

Ensuite, il doit résider en France et être en situation régulière au regard des obligations du service national. Le casier judiciaire du candidat est vérifié et il passe des tests d'aptitude médicale et physique, pour que les recruteurs soient sûrs qu'il puisse effectuer les missions.

Comment candidater ?

Le candidat doit déposer un CV et une lettre de motivation au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) le plus proche de chez lui. Attention : les modalités peuvent différer selon les SDIS.

Il devra ensuite passer un examen médical et physique, suivi en général d'un entretien de motivation. S'il est retenu, il sera engagé pour une période de cinq ans, qui peut être reconduite.

Quelles sont les missions ?

Après son recrutement, le sapeur-pompier volontaire suit une formation d'une trentaine de jours, répartis sur un à trois ans. Plus il est avancé dans sa formation, plus il peut effectuer de missions différentes.

Concrètement, le sapeur-pompier remplit trois grands types de missions : secourir des personnes (y compris lors d'accidents routiers), gérer des départs de feux, et mener des interventions diverses (par exemple, venir en aide à des animaux). L'écrasante majorité des missions relèvent du secours à la personne, comme lors d'un malaise.

Y a-t-il une rémunération ?

Contrairement aux sapeurs-pompiers professionnels, les volontaires ne sont pas rémunérés. En revanche, ils sont indemnisés : entre 8 et 12 euros de l'heure en fonction de leur grade.

A noter que les sapeurs-pompiers volontaires commencent généralement au grade de sapeur, avant de devenir caporal, sous-officier ou officier selon leur ancienneté et leur formation.