Incendies : des renforts européens contre les feux qui se multiplient en France

Alors que la France continue de faire face à plusieurs incendies, notamment en Gironde, où 6.500 hectares de forêt avaient brûlé ce jeudi matin, la Commission européenne envoie du renfort. En effet, quatre avions de la flotte de l'Union européenne contre les incendies ont été envoyés en France depuis la Grèce et la Suède, à la suite d'une demande d'assistance de Paris, a-t-elle annoncé jeudi 11 août.

En outre, des équipes de pompiers d'Allemagne, de Pologne, d'Autriche et de Roumanie sont en route pour soutenir les pompiers français dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'UE, a précisé la Commission.

Emmanuel Macron salue la «solidarité européenne»

Emmanuel Macron a loué sur Twitter la «solidarité européenne». «Sauver toutes les vies, sauver tout ce qui peut l’être, puis reconstruire : personne ne sera oublié», a-t-il ajouté.

L’Allemagne, la Grèce, la Pologne, et dans les prochaines heures la Roumanie et l’Autriche : nos partenaires viennent en aide à la France face aux incendies. Merci à eux. La solidarité européenne est à l’œuvre ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 11, 2022

La Pologne avait annoncé qu’elle allait envoyer 146 sapeurs-pompiers pour combattre les incendies dans le sud, qui devraient arriver vendredi midi selon l'Elysée. L'Allemagne envoie 64 pompiers et 24 véhicules prévus dès jeudi soir.

Huit feux dans le pays

Avant la tombée de la nuit mercredi, huit feux importants brûlaient en France, en Gironde, dans le Maine-et-Loire, le Jura, la Drôme, l'Aveyron et la Lozère... Sans compter d'innombrables départs de feux plus petits chaque jour du nord au sud.

L'un des deux incendies de forêt qui ont ravagé plus de 330 hectares dans le sud du Jura depuis mardi, était toujours en cours jeudi matin. Et 500 vacanciers et habitants des villages de Rivière-sur-Tarn et Mostuéjouls, dans l'Aveyron, ont été évacués mercredi soir, l'incendie qui s'est déclaré lundi étant toujours actif.

Dans le Maine-et-Loire, les deux principaux feux qui ont ravagé plus de 1.500 hectares sont désormais fixés.