Incendie : 378 hectares brûlés dans la Drôme, le feu «toujours pas fixé»

Depuis le 5 août, un feu de forêt et de végétation s’est déclaré dans la Drôme. Celui-ci «n’est toujours pas fixé», et la surface brulée a désormais atteint les 378 hectares, ont fait savoir les sapeurs-pompiers, ce samedi.

L’incendie de forêt provoqué par la foudre depuis le 5 août dernier, et situé sur le massif du Diois, «continue de se développer, lentement mais toujours», a annoncé un membre du poste de commandement (PC) feu des pompiers de la Drôme.

Et pour cause, comme ce dernier l’a expliqué, «le feu progresse sur des massifs inaccessibles, et la fixation s’avère complexe et se trouve perturbée par des reprises de flammes».

Cela fait maintenant une dizaine de jours que les sapeurs-pompiers luttent, grâce notamment «à des renforts qu’ils continuent d’avoir». Ils sont actuellement 286 soldats du feu, mais aussi bûcherons à travailler ensemble sur le site.

Mais leurs efforts, n’aura pas empêché la reprise du feu, qui s’est poursuivie sur le secteur nord de l’incendie. Si aucun blessé n’a été déclaré et qu’aucune évacuation n’est nécessaire, les principaux enjeux des sapeurs-pompiers sont de «préserver le parc naturel du Vercors et la forêt domaniale».

Trois blessés légers

Lundi dernier, un pompier avait tout de même été brûlé au visage, tandis que deux autres soldats du feu, ont inhalé des fumées, a fait savoir le préfet de la Drôme, avant de compléter en expliquant que les «trois avaient pu quitter l’hôpital le lendemain».

Ce samedi, bien que quelques gouttes soient tombées dans le sud du département, «le cumul en millimètre peut ne pas avoir d’incidence sur le feu», en raison de la faible densité de pluie, a conclu le membre du poste de commandement des pompiers.