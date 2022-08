Trains Ouigo : la CGT dénonce les graves problèmes d'insalubrité à bord des trains low cost

Dans un communiqué publié le vendredi 12 août, diverses branches du syndicat CGT-Cheminots ont alerté sur de graves manquements concernant l’insalubrité de certains trains Ouigo, l’offre de transport low cost de la SNCF.

Des larves et des cafards dans une rame, des toilettes constamment bouchées ou aucune climatisation sur certains trajets de longue durée… Voici les conditions de voyage décrites sur certaines lignes Ouigo par les syndicats de la CGT Cheminots de Lyon-Perrache, Paris-Montparnasse, Paris-Gare de Lyon et celui de Bordeaux dans un communiqué publié vendredi.

Les signataires du texte ont dénoncé «des conditions de voyage et de travail inadmissibles», pointant notamment du doigt la présence de larves et de cafards dans une rame d’un train circulant entre Paris et Lyon-Saint-Exupery. «Depuis le début de l'été, on alerte sur la présence de cafards et de larves dans la rame 774. La rame a été sortie quelques jours, mais pas assez longtemps pour traiter le problème en profondeur, et remise en circulation», a regretté Abdelkader Bensadoun, secrétaire de la CGT-Cheminots de Lyon-Perrache, dans un entretien accordé à Rue89Lyon.

Un confort remis en cause sur certains trajets

Au-delà de cette problématique, les syndicalistes ont témoigné de conditions de transport parfois «inacceptables» pour les travailleurs comme pour les usagers. En témoignent des lignes Ouigo où les toilettes sont régulièrement bouchées, tout comme des défauts de climatisation pouvant gêner les voyageurs sur de longs trajets. Pour y remédier, une maintenance importante est requise sur les rames touchées par ces problèmes pénalisant le confort des utilisateurs.

«Il faudrait sortir les rames concernées pendant plus d'une semaine pour régler le problème. On bricole comme on peut, mais faute de maintenance lourde, la panne revient régulièrement. Parfois, on doit faire tout le parcours sans clim. De Marseille à Lille, il y a 4h30 de trajet… », a assuré Abdelkader Bensadoun.

Le service communication de Ouigo se défend

Au sujet des nuisibles repérés sur la rame 774 du train Paris-Lyon-Saint-Exupery, le service communication de Ouigo a assuré à Rue89Lyon que la rame avait été traitée depuis août afin de neutraliser tout cafard ou toute larve.

«Pour les climatisations, le taux de fiabilité est actuellement de 99 %. Certes, ça laisse 1 %. En cas de panne, on distribue des bouteilles d'eau ou on replace les voyageurs dans une autre voiture. Quant aux WC, dans une rame Ouigo il y en a huit, en haut et en bas, donc ça laisse des solutions alternatives si certains sont fermés», a détaillé le service communication de l’offre de transport low cost de la SNCF.

Pour conclure, l’entreprise a affirmé que «ce communiqué ne fait qu'alimenter une polémique» puisque «les problèmes ont été identifiés, sont déjà résolus ou en cours de résolution».