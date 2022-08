Yann Bourdon, disparu il y a un an en Égypte, est rentré en France

Yann Bourdon n’avait plus donné signe de vie à sa famille depuis le 4 août 2021, alors qu’il se trouvait en Égypte. Après un an d’absence, le jeune homme de 27 ans s’est présenté au consulat français du Caire. Il a été rapatrié à Paris le 10 août 2022.

La famille de Yann Bourdon est soulagée. Après une disparition d’un an, l’étudiant en histoire à la Sorbonne est réapparu au consulat français. Pour le moment, il refuse d’expliquer les raisons de sa disparition. La nouvelle a été partagée sur la page Twitter de soutien.

It is with pleasure and relief that we inform you that on August 9, 2022 Yann presented himself at the French Consulate in Cairo, Egypt and returned to France the next day.



Thank you all for your help and support in the search for our loved one. pic.twitter.com/TpCQhfXBGl

— Disparition.Yann.Bourdon.au.Caire (@yann_missing) August 15, 2022