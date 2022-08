Franck Louvrier : «Les Républicains auraient dû entrer au sein du gouvernement»

Invité ce mercredi 17 août dans La Matinale, Franck Louvrier, maire LR de La Baule est revenu sur l'avenir des Républicains dans le monde politique.

Le maire de La Baule, Franck Louvrier, était l'invité de La Matinale ce mardi sur CNEWS. Interrogé sur l'avenir de son parti, il a estimé que «Les Républicains auraient dû entrer au sein du gouvernement».

À la question «Les Républicains ont encore un avenir dans le pays?», le maire de la station balnéaire a expliqué «qu'ils avaient une opportunité d'être aux responsabilités», «au moment où le président de la République cherchait une majorité de relative à absolue».

«Biensûr que les Républicains auraient dû rentrer au sein du gouvernement et prendre leurs responsabilités», martèle Franck Louvrier qui considère que le système de coalition est de plus en plus présent dans notre pays, et que «21 pays sur 27 européens fonctionnent dans ce sens, sous ces formes de coalition, je ne vois pas pourquoi la France serait une réserve particulière en terme institutionnel», poursuit l'élu.