Incendies : quels sont les pays européens les plus touchés ?

Alors que la haute saison des feux n'est pas encore terminée, plus de de 660.000 hectares ont déjà brûlé dans l'Union européenne, un record à ce stade de l'année depuis le début des données satellitaires en 2006. Voici les pays les plus touchés.

L'espagne

L'Espagne, asséchée comme la France par plusieurs canicules cet été, a vu plus de 246.000 hectares être ravagés par les flammes cet été, principalement en Galice dans le nord-ouest du pays.

Firefighters battled to control a fire in Spain's Valencia region that started after a thunderstorm, forcing 1,000 locals to evacuate their homes pic.twitter.com/sxJmOuF6BA — Reuters (@Reuters) August 15, 2022

Depuis le début de l'année, 388 incendies ont détruit près de 260.000 hectares en Espagne, d'après les chiffres du système européen d'information sur les feux de forêts (EFFIS). C'est le plus lourd bilan des pays de l'Union européenne cette année, et le plus important en Espagne depuis 2000, année des premières mesures.

La roumanie

En 2022, plus de 150.000 hectares sont partis en fumée en Roumanie. Peu médiatisés, les premiers feux se sont déclarés avant l'été, en dehors de la saison traditionnelle des incendies.

En juillet, la sécheresse a favorisé les départs de feux dans les campagnes roumaines. Les incendies ont brûlé des centaines d'hectares de végétation sèche et ravagé de nombreux champs de céréales.

Dans la région de Teleorman, au sud du pays, l'Eglise orthodoxe a appelé les habitants à prier pour le retour de la pluie.

Le Portugal

Comme toute la péninsule ibérique, le Portugal est durement frappé par les incendies. Depuis le début de l'année, quelque 79.000 hectares sont partis en fumée, dont 75.000 cet été. C'est la superficie la plus étendue depuis les incendies meurtriers de 2017 qui avaient fait une centaine de victimes.

VIDEO: Fires continue to rage for the fifth consecutive day in the forest massif of the Serra da Estrela Natural Park, in central Portugal. The mega-fire has already ravaged 10,000 hectares in the region. pic.twitter.com/r12RRbkO6t — AFP News Agency (@AFP) August 12, 2022

Les pompiers luttent actuellement contre un feu dans le parc naturel de la Serra da Estrela, un site classé par l'Unesco qui culmine à environ 2.000 mètres.

Le Portugal connaît cet été une sécheresse exceptionnelle et a enregistré son mois de juillet le plus chaud depuis près d'un siècle. Le record de température a été enregistré le 14 juillet à Pinhao (au nord) avec 47°C.

La france

Touchée par trois vagues de chaleur successives, la France est confrontée cet été à de nombreux incendies et feux de forêts, brûlant plus de 61.000 hectares. Bretagne, Anjou, Jura, et surtout Gironde : toutes les régions de France ou presque sont concernées.

La France a connu des incendies plus destructeurs (80.000 hectares brûlés en 1976) mais l'année 2022 est la plus grave depuis la mise en place en 2006 d'un programme européen de suivi satellite des incendies.

Cet été, les incendies de Landiras et La Teste-de-Buch (Gironde) ont à eux seuls ravagé plus de 28.000 hectares.

L'italie

L'Italie a connu un mois de juillet exceptionnellement chaud, marqué par la pire sécheresse depuis 70 ans. Le gouvernement a dû décréter l'état d'urgence dans cinq régions du Nord du pays.

Le pays n'a pas été épargné par les incendies qui ont particulièrement ravagé la Toscane. Au total, plus de 42.000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année.