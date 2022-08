Orages : Gérald Darmanin annonce cinq morts et 20 blessés en Corse

Au moins cinq personnes sont mortes et vingt ont été blessées, dont quatre en urgence absolue, ce jeudi 18 août en Corse après les violents orages qui touchent l'île depuis mercredi.

Une situation préoccupante à la mesure de la violence des intempéries subies par l'île de Beauté. Le bilan des violents orages en Corse s'est alourdi à cinq morts ce jeudi.

Dans la matinée, un touriste français âgé de 46 ans est décédé à Calvi a été victime de la chute d'un arbre sur son bungalow, a-t-on appris auprès de la préfecture de Haute-Corse.

Une Italienne de 23 ans était en urgence absolue, également victime de la chute d'un arbre dans la même pinède de Calvi, a-t-on appris de même source.

En Corse-du-Sud, une adolescente de 13 ans et une femme de 72 ans sont également décédées, et 12 personnes ont été blessées, dont deux en urgence absolue, avait auparavant indiqué la préfecture de Corse-du-Sud.

En début d’après-midi, un pêcheur à Girolata (Corse-du-Sud) une kayakiste à Erbalunga (Haute-Corse) sont décédés, a indiqué à l'AFP la préfecture maritime.

«Une cellule d’urgence médico-psychologique a été déclenchée à Calvi», avait fait savoir le Préfet de la Haute-Corse via un communiqué.

«Un nouvel épisode de vigilance Orange pour le paramètre «orages» est envisageable en fin de journée», avait-il ajouté.

45.000 foyers ont été privés d’électricité en Haute-Corse. «A cet égard, les services s’emploient à un rétablissement de la situation dans la journée et demandent à la population de ne pas toucher les fils électriques tombés au sol», avait prévenu le préfet de la Haute-Corse.

Les violents orages avaient également perturbé le trafic aérien en Corse. De ce fait, quelques retards ont été enregistrés dans les aéroports et certains vols ont été déroutés. Cependant, après la levée de la vigilance orange à 11h, le trafic aérien est revenu à la normale.

Sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur avait annoncé se rendre sur place. «J’apporte tout mon soutien aux Corses qui ont fait face à de violents orages, avec des rafales de vent à plus de 200 km/h. On dénombre déjà trois personnes décédées et plusieurs blessées. D’importants moyens sont engagés. Je me rendrai sur place cet après-midi», a ainsi tweeté Gérald Darmanin ce jeudi 18 août.

Le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, avait expliqué qu'Emmanuel Macron l'a appelé dans la matinée «pour s'enquérir de la situation et pour exprimer son émotion». Il avait également salué la venue du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce jeudi après-midi sur l'île : «Ce sont des gestes qui comptent».

Des rafales de vent jusqu'à 200 km/h enregistrées

Dans son bulletin de ce matin, Météo-France avait évoqué «une rafale exceptionnelle de 224 km/h» qui venait d'être mesurée à la station Marignana sur une partie exposée de la côte ouest de l'Île de Beauté. A Ajaccio, les rafales de vent ont atteint 131 km/h.

Pour rappel, la Corse s'est ajoutée sur la liste des départements en vigilance orange à la suite d'un orage soudain et inattendu qui a frappé l'île dans la matinée.