Course de karting à la prison de Fresnes : Éric Dupond-Moretti ordonne une enquête

Des détenus faisant du karting dans l’enceinte de la prison de Fresnes. Alors qu’une partie de la droite s’est insurgée face à ces images diffusées sur YouTube, le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, a de son côté demandé l’ouverture d’une enquête, ce samedi 20 août.

«Kohlantess». C’est dans le cadre de cette émission, parodie du célèbre jeu télévisé Koh Lanta, que détenus et surveillants se sont affrontés dans des jeux organisés à l'intérieur de la prison de Fresnes. Karting, tir à la cordes, quizz… Tournée avec l’aval de l’administration pénitentiaire fin juillet, les images ont été publiées sur YouTube avant de susciter un tollé.

«Après les images choquantes de la prison de Fresnes, j’ai immédiatement ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion mais certainement pas par le karting», a écrit sur Twitter le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.

L’opposition s’insurge

Si le but du concept «Kohlantess» est de réunir détenus, surveillants et jeunes de quartiers dans une démarche sportive et associative, une partie de la droite ne le vois pas de cet œil-là.

Alors que le vice-président des Républicains, Gilles Platret a déclaré que ces images étaient un «parfait résumé de la politique pénale du ministre de la Justice», le député Éric Ciotti a lui rappelé que les «prisons ne sont pas des colonies de vacances dans lesquelles détenus et gardiens tissent des liens d’amitié».

Nos prisons ne sont pas des colonies de vacances dans lesquelles détenus et gardiens tissent des liens d’amitié.





Où est le respect pour les victimes et leurs familles qui voient ces délinquants s’amuser alors qu’ils purgent leur peine ? Où est la peur de la sanction ? pic.twitter.com/HxEV3S1RBt — Eric Ciotti (@ECiotti) August 20, 2022

Hélène Laporte, député Rassemblement National et vice-présidente de l'Assemblée Nationale a quant à elle dénoncé une utilisation scandaleuse de l’argent du contribuable.

À la Prison de #Fresnes, des activités estivales sont organisées pour les détenus : karting, piscine etc. Pendant ce temps là, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances par manque de moyens financiers. Les contribuables seront heureux de voir où part leur argent ! #Kohlantess pic.twitter.com/yNaPAVLVWV — Hélène Laporte (@HeleneLaporteRN) August 20, 2022

En outre, pour Force Ouvrière Justice «les bornes ont largement été dépassées». «Le centre pénitentiaire de Fresnes est devenu un véritable centre aéré voire une véritable colonie de vacances», a dénoncé sur son site le syndicat.

«C’est quelque chose de nouveau donc c’est clivant (…). En aucun cas nous n’avons banalisé les crimes réalisés par les détenus» s’est défendu le producteur du jeu polémique, Enzo Angelosanto.

Ce dernier a également affirmé l’utilisation de fonds propres pour l’organisation de ces évènements. «Nous n’avons aucune subvention de fond public», a-t-il assuré au micro de CNEWS.