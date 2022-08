LFI : formation des adhérents, financement… Clémentine Autain plaide pour une «réorganisation» du parti

Cadre de La France insoumise, Clémentine Autain a proposé de nombreuses pistes pour réformer le parti dans un billet publié sur son blog ce dimanche 21 août. La députée de Seine-Saint-Denis a plaidé pour une refonte du système de formation des adhérents, de financement de LFI et de l’organigramme du parti.

«Accroître notre ancrage territorial et faire vivre le pluralisme». Voici le prochain objectif du groupe LFI annoncé par Clémentine Autain sur son blog ce dimanche. Pour y parvenir, elle a remis en cause la «forme gazeuse» prise par son parti ces dernières années. Une structure qui possède «de sérieux défauts» puisqu’elle repose sur «un petit noyau de dirigeants», qui ne permet pas «d’agréger des cadres, d’en former de nouveaux (…) et de profiter de la diversité des regards contenus dans le mouvement».

La députée de Seine-Saint-Denis a mis l’accent sur l’importance de la formation des jeunes militants. Selon elle, il faut «renforcer les temps d’échanges nationaux sur les questions stratégiques et mettre en œuvre une formation interne structurée».

Dans la même lignée, Clémentine Autain a proposé une refonte du financement du parti afin d’en faire profiter la base militante. «Ne pourrait-on pas réfléchir à un système plus accessible et pro-actif de cotisations volontaires utilisant la défiscalisation, et donc passant par le national, et dont une partie reviendrait à l’échelon local ?», a questionné l’élue sur son blog.

Pour accompagner tous ces changements stratégiques voulus, Clémentine Autain a aussi souligné la nécessaire réorganisation à la tête du parti. «Notre mouvement ne peut se passer d’une direction identifiée qui pourrait combiner trois niveaux de légitimité : les élus, les Groupes d’action et les forces du mouvement social et culturel», a affirmé la députée de 49 ans.

L'Importance de la NUPes dans le paysage politique

Une large partie du billet de Clémentine Autain a aussi été consacrée à la NUPES et à son importance dans le paysage politique actuel. D’après la cadre de LFI, cette large alliance de la gauche «est une construction politique que nous voulons durable» puisque «plus nous aurons d’espaces de productions en commun, plus nous serons reliés et forts».

Pour obtenir des résultats probants, cette alliance devra miser sur un «alliage de consensus et de pluralisme», selon l’ancienne sympathisante du PCF. «Si la FI doit être fer de lance, elle doit se garder d’agir de façon hégémonique avec les partenaires de la NUPES», a expliqué l’élue sur son blog.

Élément central de l’alliance de gauche observé lors de la dernière présidentielle et des législatives 2022 : le Parlement. Place forte de la NUPES avec une majorité de députés y siégeant, ce lieu a une importance stratégique pour la gauche. «Nous avons collectivement besoin d’un tel poumon, de cette ouverture sur la société», a conclu Clémentine Autain.