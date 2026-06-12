Mort de Bernadette Chirac : les obsèques de l’ancienne Première dame célébrées ce vendredi

Les obsèques de l’ancienne Première dame, Bernadette Chirac, qui s’est éteinte à l’âge de 93 ans le 5 juin dernier, vont être célébrées ce vendredi 12 juin à Paris. Un hommage en Corrèze est prévu ce dimanche.

L’une des Premières dames les plus marquantes de la Ve République. Les obsèques de Bernadette Chirac vont être célébrées ce vendredi 12 juin à Paris.

L’épouse de l’ancien chef de l’Etat s’est éteinte le vendredi 5 juin à l’âge de 93 ans. L’annonce avait été faite le lendemain par sa fille Claude. Ces dernières années, son état de santé s’était considérablement dégradé.

La messe d’obsèques de Bernadette Chirac se tiendra donc près d'une semaine après la mort de l’ancienne Première dame. La cérémonie aura lieu à 14h30 en la basilique Sainte-Clotilde dans le 7e arrondissement de Paris.

Un lieu très symbolique pour la famille Chirac puisque c’est dans cet édifice religieux que Bernadette et Jacques Chirac s'étaient unis le 16 mars 1956, il y a 70 ans. C’est également la basilique Sainte-Clotilde qui avait accueilli la messe d’A Dieu de Laurence Chirac, leur autre fille décédée en 2016.

Si les obsèques se tiennent à Paris, une cérémonie d’hommage à Bernadette Chirac doit avoir lieu ce dimanche 14 juin en Corrèze, fief politique et historique de Jacques Chirac et de son épouse.

Claude Chirac a indiqué que cet hommage se ferait en deux temps. Une cérémonie religieuse à 10h, puis à 14h un «moment amical et de souvenir» au domaine de Sédières, à Clergoux, auquel «tous les Corréziens si chers à son cœur» sont conviés.