«Kohlantess» : «Éric Dupond-Moretti a menti et devrait démissionner», déclare Philippe Ballard, porte-parole du RN

Invité de La Matinale de CNEWS ce mardi, Philippe Ballard, porte-parole du RN, est revenu sur la polémique suscitée par l'organisation de «Kohlantess», parodie de Koh-Lanta organisée à la prison de Fresnes. «Éric Dupond-Moretti a menti et devrait démissionner», a-t-il estimé.

Alors que la polémique de «Kohlantess» ne cesse de grandir, le porte-parole du RN Philippe Ballard est revenu sur le «scandale» qui secoue l'organisation d'un tel événement après la participation d'un individu condamné à dix ans de prison pour viol. «Personne ne contrôle quoi que ce soit», a déclaré le porte-parole du RN en invitant le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti à démissionner.

Dans ce contexte, Philippe Ballard a dénombré «trois catégories de personnes qui sont choquées en voyant les images».

«Premièrement, les victimes et ce en apprenant qu'une personne condamné pour viol se retrouve à faire du karting et à plonger dans la piscine. C'est terrible comme signal», a-t-il dit.

«Deuxième catégorie, il s'agit de ceux qui sont encore dehors et qui ne sont pas allés en prison comme les délinquants de la cité ou les racailles qui se disent que finalement la prison n'est pas si mal que ça», a-t-il ajouté.

«Troisièmement, il s'agit des policiers et gendamres. Parmi les épreuves qui étaient organisées, il y'en avait une où l'on apprenait à faire de la moto sur une roue. On fait très vite le parallèle avec les rodéos. Nos policiers et gendarmes sont confrontés à un refus d'obtempérer toutes les vingt minutes en France. Alors qu'ils risquent leur vie tous les jours, on apprend à des détenus en prison à faire la moto sur une roue», a dénoncé Philippe Ballard.

Suite à cette révélation, le porte-parole du RN a demandé la démission du garde des Sceaux. «C'est un scandale, Éric Dupond-Moretti pourrait penser à démissionner (...) il pourrait réfléchir à la question. Gérald Darmanin (par rapport aux incidents au Stade de France : NDLR) et Éric Dupond-Moretti ont menti soit parce qu'on leur a donné les informations, soit pour cacher la vérité et ont failli dans leurs missions», a-t-il estimé.

La veille, les organisateurs de «Kohlantess» ont décidé de supprimer la vidéo après avoir découvert la participation de l'individu condamné pour viol.

«Nous appris qu’un des détenus participant à une épreuve possédait un casier judiciaire lourd. Nous avons pourtant stipulé à plusieurs reprises nos conditions, à savoir : aucune peine résultant d’une atteinte à l’intégrité physique et/ou morale d’une personne», ont affirmé les organisateurs via un communiqué.

«Il s’agissait de la condition sine qua non à la réalisation de la vidéo au sein de la prison de Fresnes. Si à un seul moment nous avions eu connaissance du profil du détenu sélectionné par l’administration pénitentiaire, la vidéo n’aurait jamais été tournée et encore moins diffusée», ont-ils ajouté.