Quelles sont les villes universitaires les moins chères de France ?

L’Union nationale des étudiants de France (Unef) a dévoilé le classement des villes universitaires les plus et moins onéreuses pour y faire ses études.

Financièrement, il est plus avantageux de faire ses études au Mans. Selon un classement de l’Union nationale des étudiants de France (Unef), relayé par nos confrères de Ouest-France, le chef-lieu de la Sarthe serait la ville la moins chère pour étudier.

Pour arriver à ce constat, le syndicat a passé en revue toutes les dépenses d’un étudiant (frais d’inscription, de restauration, téléphone, mais aussi loyer, transports...). Ainsi, en cumulant tous ces frais, les étudiants débourseraient 850,44 euros par mois dans la préfecture de la Sarthe.

A noter que Saint-Etienne et Limoges représentent également des destinations plus économiques pour les jeunes. En effet, un étudiant paierait en moyenne respectivement 852,81 et 852,98 euros dans ces villes.

L’Île-de-France largement plus coûteuse

Alors que Poitiers (855,31 euros), Pau (865,23 euros), Mulhouse (880,89 euros) et Brest (883,14 euros) sont également des villes abordables, un budget plus conséquent est demandé aux étudiants franciliens.

En effet, les six villes les plus chères pour les étudiants se situent en région parisienne. Paris se classe d’ailleurs largement en tête, avec un budget de 1.332,52 euros par mois. La capitale est suivie par Nanterre (1.190,52 euros), Saint-Denis (1.176,52 euros), Créteil (1.172,52 euros), Orsay (1.132,52 euros) et Guyancourt (1.114,52 euros).