Taizé : Ursula von der Leyen va rencontrer des membres de la communauté ce samedi

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, visite ce samedi la communauté chrétienne de Taizé, en Saône-et-Loire. Elle va s'entretenir avec les frères et jeunes de la communauté afin de parler notamment de l'actualité européenne lors d'une conférence.

Une visite exceptionnelle. Après deux ans de pandémie, Taizé, en Saône-et-Loire, est redevenu le lieu de rencontres spirituelles pour les jeunes d'Europe. Ce samedi, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, rencontrera la communauté afin de dialoguer autour l’actualité européenne lors d'une conférence qu'elle donnera à 17h30.

The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, will be at #Taizé on Saturday, August 27.





Brother Alois reacts: "This visit, in the serious crises of the present time, will be a sign of hope."

