Guerre en Ukraine : Ursula von der Leyen à Boutcha, là où «notre humanité a été brisée»

Alors que les frappes russes se poursuivent en Ukraine, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen est arrivée ce vendredi 8 avril à Boutcha, au nord-ouest de Kiev. Cette petite ville, où de nombreux cadavres de civils ont été découverts, est devenue le symbole des atrocités de cette guerre.

Cette visite de «soutien indéfectible à l'Ukraine», doit aussi amener Ursula von der Leyen à Kiev, la capitale, où elle doit rencontrer le président Volodymyr Zelensky. La présidente de la Commission européenne est accompagnée du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et du Premier ministre slovaque, Edouard Heger.

It was important to start my visit in Bucha.





Because in Bucha our humanity was shattered.





My message to Ukrainian people:





Those responsible for the atrocities will be brought to justice.





Your fight is our fight.





I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6

