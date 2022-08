Sobriété : Elisabeth Borne demande aux entreprises de réduire leur consommation d'énergie de 10%

S'exprimant devant le Medef, Elisabeth Borne a invité ce lundi 29 août les entreprises à réduire leur consommation d'énergie de 10%.

Dans un discours prônant la sobriété face aux menaces de pénurie cet hiver, Elisabeth Borne a invité ce lundi les entreprises à établir en septembre des «plans de sobriété». Le but : réduire leur consommation d'énergie de 10%, afin d'éviter que le gouvernement n'impose des «baisses de consommation».

«Chaque entreprise doit se mobiliser et agir. J’appelle donc chacune à établir, en septembre, son propre plan de sobriété», a annoncé la Première ministre devant le Medef.

Elisabeth Borne a donné «rendez-vous» aux patrons «début octobre» pour tirer un «premier bilan» de ces plans d'économies d'énergie.

«L'heure n'est plus aux demi-mesures, l'heure n'est plus au chacun pour soi, l'heure est à la responsabilité collective», a martelé la cheffe du gouvernement en invitant Etat, entreprises et particuliers à «préférer les économies choisies plutôt que les coupures subies».