Fiscalité : Laurent Berger estime que la taxation des superprofits serait «un signe important»

Dans un entretien publié ce mardi dans Le Monde, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, s'estime favorable à une taxation des superprofits et à la création d'une tranche d'impôts supplémentaires sur le revenu.

Une idée qui trouve ses partisans. Ce mardi, Laurent Berger, secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), s'est exprimé dans les colonnes du Monde sur l'idée d'une taxe sur les superprofits. Une hypothèse à laquelle il serait plutôt favorable.

Le syndicaliste estime que la mise en place d'une telle mesure serait «un signe important», tout en précisant que «ce n'est pas l'entièreté de la réforme fiscale» à mettre en place.

«Une contribution de solidarité temporaire»

Le sujet est très clivant au sein du milieu politique. Alors que l'Assemblée nationale a rejeté, de peu, les amendements de la Nupes cet été, la Première ministre Elisabeth Borne a déclaré «ne pas fermer la porte» à une taxation des superprofits.

