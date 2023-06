Grève du 6 juin : «Cette colère, je veux la transformer en rapport de force pour obtenir des résultats», affirme Laurent Berger

Interrogé ce mardi 6 juin en marge de la nouvelle journée d'actions contre la réforme des retraites, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a affirmé sa volonté de «transformer la colère des Français en rapport de force pour obtenir des résultats sur le pouvoir d’achat mais également sur l’amélioration des conditions de travail».

Changement de cap ? Alors qu'une nouvelle journée de grèves et manifestations contre la très contestée réforme des retraites a lieu ce mardi 6 juin, le patron de la CFDT, Laurent Berger, a fait part sur Europe 1 de son souhait de «transformer la colère en rapport de force» sur des points comme l'organisation du travail ou encore le pouvoir d'achat.

« Cette colère, je veux la transformer en rapport de force pour obtenir des résultats sur le pouvoir d’achat, sur l’amélioration des conditions de travail, sur le dialogue social…», déclare @CfdtBerger à propos de la colère contre la réforme des retraites sur #Europe1 pic.twitter.com/UKRGYCyjD8 — Europe 1 (@Europe1) June 6, 2023

En effet, tandis que l'intersyndicale affirme ne pas «tourner la page», certains semblent avoir acté la défaite. A l'instar de Laurent Berger qui, de son côté, s'accorde à dire que «sur le sujet des retraites, et avec un décret à 64 ans qui est publié, ça devient de plus en plus compliqué».

Au micro de Sonia Mabrouk, le leader syndical a ainsi laissé entendre qu'il s'agira sans doute de la dernière manifestation : «ce n'est pas un baroud d'honneur», mais sans doute «une des dernières journées de mobilisation» sur les retraites, a-t-il confié.

Pour rappel, Laurent Berger avait annoncé lors d'un congrès de l'organisation qu'il s'en irait en cours de mandat. Actuelle numéro 2 de l'organisation, c'est Marylise Léon qui devrait le remplacer le 21 juin prochain.