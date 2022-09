Sirènes de police trop bruyantes pour Jean-Luc Mélenchon : «il a insulté une grande partie de ses électeurs», estime Gérald Darmanin

Invité ce jeudi 1er septembre sur CNEWS, Gérald Darmanin est revenu sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon visant la police qui userait de sirènes trop bruyantes, selon lui. Le ministre de l'Intérieur a estimé qu'en s'en prenant aux policiers, «Jean-Luc Mélenchon a insulté une grande partie de ses électeurs».

Un Gérald Darmanin désabusé. Face aux critiques formulées par Jean-Luc Mélenchon contre les sirènes de police, critiquant leur bruit dans Paris «toutes les 10 minutes» et «jusqu’à minuit», en demandant le «droit au silence», le ministre de l’Intérieur a réagi en se questionnant : «je ne sais même pas si il faut répondre à ce genre de chose (de la part) de monsieur Mélenchon».

«D’abord les sirènes, ce n’est pas que la police, cela peut être le Samu, cela peut être les pompiers, qui secourent (des personnes), j’imagine qu’il le sait, ou alors il est tellement anti-police au point qu’il regarde par la fenêtre pour voir si c’est bien une voiture de police qui passe, mais dans ce cas-là je l’encourage à dormir la nuit», a enchaîné le ministre de l’Intérieur.

«La métaphore de la haine anti-police»

«Surtout, je pense que c’est vraiment la métaphore de la haine anti-police qu’a une partie de la classe dirigeante de LFI», a avancé Gérald Darmanin.

«Les propos les plus abjects de monsieur Mélenchon, ce ne sont pas ceux-là, ils prêteraient à rire s’ils n’étaient pas ridicules, mais c’est le fait (qu’il dise) que la police tue», a-t-il estimé. «C’est vraiment, profondément, une blessure pour chaque policier ou gendarme de France. Et contrairement à ce que pense monsieur Mélenchon, il y a beaucoup de policiers et de gendarmes de gauche».

«Il y a des (policiers) qui peuvent avoir une vision négative du capitalisme, être sensibles à des arguments écologistes. Ils ne sont pas tous alliés à une droite réactionnaire. (…) Ils sont ce que sont les Français. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a insulté une grande partie de ses électeurs quand il a fait ça», a affirmé Gérald Darmanin.