Guerre en Ukraine : «plus que jamais il faut avoir peur d'un accident nucléaire à Zaporijjia», estime Vladimir Fedorovski

Plus que jamais, la centrale de Zaporijjia cristallise les inquiétudes. L'écrivain et diplomate russe Vladimir Fédorovski a estimé ce jeudi dans la Matinale de CNEWS qu'il fallait «plus que jamais» avoir peur d'un accident nucléaire.

«Moi, j'ai vécu la gestion de Tchernobyl», a poursuivi l'auteur de «Poutine de A à Z» et de «Poutine et l'Ukraine : les faces cachées». «Mais Terchnobyl, [à côté de ce qu'il pourrait se passer], ce sera peanuts !»

La centrale nucléaire de Zaporijjia, située dans le sud-est de l'Ukraine, est occupée par les Russes. Elle se trouve dans une zone régulièrement bombardée et suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Une mission de l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) doit s'y rendre aujourd'hui. L'AIEA souhaite y établir une présence permanente pour éviter une éventuelle catastrophe.

Face à ce risque, «il faut négocier», conseille Vladimir Fédorovski. «J'aurais souhaité que la France joue un rôle beaucoup plus important, mais les Turcs ont pris la relève», a-t-il observé, faisant référence aux diverses rencontres tenues entre Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan.

L'écrivain et diplomate craint que la situation ne s'envenime, et appelle à suivre la ligne de conduite édictée par Emmanuel Macron à Strasbourg. En mai, le président avait incité le Parlement européen à «préserver la paix sur le continent et éviter toute escalade».