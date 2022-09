Pénurie de professeurs : comment devenir contractuel ?

La pénurie d'enseignants, liée à la crise d'attractivité du métier, a poussé le gouvernement à recruter un nombre important de contractuels pour assurer la rentrée. Voici comment postuler.

Ce jeudi, environ 12 millions d'élèves retournent à l'école. Une rentrée 2022 sous tension en raison d'une crise du recrutement des enseignants. Plus de 4.000 postes se retrouvent non pourvus et l’Education nationale a eu recours cette année à quelque 3.000 contractuels.

Avant de postuler, il est nécessaire de remplir certaines conditions. Il faut être titulaire d’un diplôme de niveau Bac +3 ou avoir un diplôme technique (CAP, BEP, BP), un bac pro ou un BTS avec une expérience professionnelle en lien avec la matière enseignée.

Le candidat doit également avoir un casier judiciaire vierge et pouvoir se déplacer dans le département visé.

Candidature et entretien

Pour devenir contractuel, les candidats doivent effectuer une démarche qui diffère selon le type d’établissement souhaité.

Pour le premier degré -écoles maternelles, élémentaires et primaires-, il faut contacter la Direction des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN).

Concernant le second degré, il faut se rendre sur les applications Acloé des rectorats et postuler sur la plate-forme en ligne.

Si le profil est sélectionné, les candidats sont ensuite convoqués par l’inspection académique pour un entretien.

0,3% du total des enseignants

L’enseignant contractuel est recruté pour une durée d’une année scolaire ou moins par CDD, à temps plein ou partiel. En cas d’année complète, le contrat comprend les vacances scolaires et s’étend jusqu’à la veille de la rentrée suivante.

Le contrat est reconductible et, au bout de six ans, un CDI est proposé.

Pour pallier la pénurie d’enseignants lors de la rentrée 2022, l'Education nationale a recruté 3.000 contractuels -sur environ 870.000 enseignants, soit 0,3% du total- selon le ministre Pap Ndiaye. Ils ont été formés en quelques jours avant de se retrouver face à une classe.

Face à la crise majeure de recrutement des enseignants, le ministre de l'Education nationale a annoncé vendredi dernier la création d'un concours exceptionnel de titularisation des enseignants contractuels, au printemps 2023.