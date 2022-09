Expulsion de l'imam Hassan Iquioussen : une manifestation «contre l'islamophobie d'Etat» aujourd'hui à Paris

Le collectif «Coordination contre la loi Séparatisme» a publié un appel à un rassemblement en soutien à l’imam Hassan Iquioussen ce samedi 3 septembre à 15h à Paris. Une manifestation tout de suite controversée à l'image de l'imam en fuite.

La préfecture a donné son feu vert pour cette manifestation. Ce mercredi, la «Coordination contre la loi Séparatisme», utilisant l’alias «Perspectives musulmanes» sur Twitter, a annoncé une manifestation en soutien à l’imam Iquioussen organisée Place de la République à Paris ce samedi à 15h.

Sur l’image partagée sur les réseaux sociaux, le collectif a rappelé son opposition à l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen, tout en dénonçant «une islamophobie d’Etat».

Une cagnotte de soutien à même été ouverte permettant de récolter quelque 60.000 euros vendredi. Les organisateurs se sont engagés à «verser le surplus de cette cagnotte aux autres imams qui subissent les mêmes pressions de la part de l'Etat».

Une manifestation qui fait polémique

De quoi faire bondir le député (Horizons) de l’Indre François Jolivet qui a vivement remis en cause l’organisation de cette manifestation sur Twitter.

«Le rassemblement de soutien à Iquioussen prévu demain à Paris est un rassemblement séparatiste. Ce n'est pas une manifestation normale dans notre pays de liberté. C'est une manifestation qui veut justement la renier. Sans détour : ceux qui y seront se rendent complices», a estimé le vice-président de la commission des Finances à l’Assemblée nationale.

L’essayiste et autrice Lydia Guirous a également critiqué la mise en place de cet événement sur le même réseau social. «Cette manifestation doit être interdite, c’est une provocation de plus et une manipulation des symboles de notre République Les frères musulmans osent toutes les manipulations et détournements de nos valeurs Nous ne sommes plus dupes !», a-t-elle fustigé.

Réclamée par Gérald Darmanin, l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen, en raison de propos antisémites, favorables à la soumission des femmes aux hommes, ou encore pro-charia, avait été suspendue en urgence le 5 août dernier par le tribunal administratif de Paris. Mais ce mardi 30 août, le juge des référés du Conseil d’Etat a donné son feu vert à son expulsion. Depuis l'imam a réussi à prendre la fuite et un mandat d’arrêt européen a été émis contre lui ce vendredi.