Val-de-Marne : retranchés sur le toit d'un bâtiment, plusieurs migrants tentent d'éviter leur expulsion

Environ 300 migrants occupent encore ce dimanche 4 septembre un bâtiment vide de Gentilly, dans le Val-de-Marne (94), où certains d'entre eux se sont installés sur le toit, afin de lutter contre leur expulsion. L'un d'entre eux aurait été placé en garde à vue.

Plusieurs dizaines de personnes, immigrées sans-abri, se sont installées sur le toit d'un bâtiment vide situé au 9, rue d'Arcueil, à Gentilly, dans le Val-de-Marne (94), pour éviter d'en être expulsées. Sur place, environ 300 migrants dont des familles avaient élu domicile là la veille, faute de prise en charge.

Une personne placée en garde à vue

Selon l'association Utopia 56, qui vient en aide aux migrants sur le terrain, le responsable de l'association United Migrants aurait été «placé en garde à vue», avec pour seul tort d'«avoir voulu sortir des personnes de la rue et ainsi faire respecter leur droit».

Selon le parquet de Créteil, il s'agirait de l'un des responsables de l'opération, placé en garde à vue pour «dégradation en réunion». «C'est un militant bien connu des services de police pour de nombreuses actions de ce type dans des locaux désaffectés impropres à l'habitation», selon une source proche du dossier.

Sans domicile fixe, jusqu'à 400 migrants dont 30 enfants avaient pénétré, ce samedi 3 septembre, dans la nuit, dans cet immense bâtiment vide de 8.000 m2, qui doit être détruit, dont ils ont fait «une réquisition citoyenne», selon un communiqué de l'association United Migrants.

«Ces 400 personnes sont sans domicile. Elles ont déjà épuisé les solutions temporaires de logement avec le 115 et d'autres organismes [...] Afin d'éviter de dormir une énième fois à la rue avec tous les dangers et difficultés que cela entraîne, elles ont décidé d'occuper ce lieu», a ajouté l'association.

Elle déplore notamment l'absence de soutien de l'Etat, et plaide pour la «réquisition citoyenne» de bureaux vides, qui représenteraient selon elle jusqu'à plus de 4 millions de mètres carrés en Ile-de-France, s'engageant «à maintenir la propreté des lieux et à assurer une occupation calme dans le respect du voisinage».

Parmi ces personnes, une majorité de personnes exilées originaires d'Afrique (Soudan, Tchad, Côte d'Ivoire...) et d'Afghanistan. Depuis cette nuit, la police est également sur place, présente selon l'association, «pour procéder à l'expulsion».