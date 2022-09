Louis Aliot : «On a laissé s’installer dans beaucoup de quartiers de véritables mafias»

Invité de la Matinale de CNEWS ce mercredi 7 septembre, Louis Aliot, candidat à la présidence du RN, est revenu sur les violences qui visent les forces de l’ordre.

Pourquoi autant de violences envers la police ? En réaction à l’agression de policiers de la BAC à Avignon en début de semaine, Louis Aliot, maire de Perpignan et candidat à la présidence du Rassemblement national, a déclaré dans la Matinale de CNEWS : «Pendant des décennies, on a laissé faire. On a laissé s’installer dans beaucoup de quartiers de véritables mafias. Ces mafias contrôlent parfois les entrées du quartier, les trafics de drogue, la prostitution… Avec cet argent, les armes vont avec», a souligné l’élu.

«Les policiers sont les premières cibles, mais pas seulement : les pompiers, les médecins, les infirmières, les chauffeurs de bus, les habitants, a affirmé Louis Aliot. La fermeté n’a jamais été la politique de nos gouvernants, alors que le premier devoir d’un gouvernement est d’assurer la sécurité de ses concitoyens.»

S’il reconnaît que les mesures parfois prises par le gouvernement vont dans le bon sens, comme le déploiement de 80 gendarmes mobiles à Perpignan pour lutter contre le trafic de drogue et les rodéos urbains, il regrette que cela ne reste que «des mesures d’appoint» et non pas «une stratégie d’ensemble».

Pour l’élu du Rassemblement national, la justice doit être plus ferme envers les délinquants, et l’État doit renvoyer les détenus étrangers dans leurs pays d’origine pour libérer des places dans les maisons d’arrêt françaises.