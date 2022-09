Paris : une piscine fermée en raison de la crise énergétique, les élus s'insurgent

C'est un coup dur porté au service public. La piscine Pailleron, située dans le 19e arrondissement de Paris, ne rouvrira pas au public. La cause ? La société exploitante ne peut plus faire face à l'augmentation des prix de l'énergie.

Après une semaine de fermeture technique, l'espace sportif Pailleron, qui comprend une salle de sport, une piscine ainsi qu'une patinoire, devait rouvrir ses portes, mais restera finalement fermé au public. Une fermeture annoncée du jour au lendemain, et qui ne plaît pas aux élus parisiens.

«Je condamne l’annonce brutale et unilatérale par Vert Marine de la non-réouverture demain de l’espace sportif Pailleron, de sa piscine la plus fréquentée de Paris et de sa patinoire. Les piscines portent des missions éducatives avec l’apprentissage scolaire de la nage», s'est ainsi exprimé François Dagnaud, le maire du 19e arrondissement.

«Quand tout sera privé, on sera privé de tout», critiquent à leur tour les élus communistes au Conseil de Paris, qui font part de leur opposition «à cette délégation de service public au privé». Et de déplorer : «ces entreprises n’ont pas le même attachement à leur mission au service des Parisiens. Il est temps de repasser en régie publique».

De fait, la société Vert Marine avait déjà indiqué il y a quelques jours la fermeture «pour une durée temporaire» d'un tiers de ses établissements et le placement de ses personnels «en chômage partiel», mais sans préciser que la piscine parisienne serait concernée.

Mais la crise énergétique est passée par là, et a contraint le délégataire de service public à prendre cette décision radicale, comme l'explique Vert Marine dans un communiqué, alors que leur facture énergétique est passée de «15 à 100 millions d'euros», soit «la totalité du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise».

La première d'une longue série ?

Pour l'instant, seule la piscine Pailleron est fermée pour de telles raisons économiques. Et si la société Vert Marine est également gestionnaire de la piscine Keller, dans le 15e arrondissement de Paris, elle n'en est pas délégataire de service public.

«Ce qui signifie que c'est la Ville de Paris qui paie les factures», explique-t-on au sein de l'exécutif, qui se veut rassurant sur son intention d'assurer coûte que coûte la continuité de ce service public.

Mais, au cœur de l'hiver, la municipalité parisienne pourrait-elle décider à son tour de fermer les piscines qui coûteraient trop cher ? «Non», communique-t-on à l'Hôtel de Ville.

«On ne ferme pas ainsi un service public», martèle François Dagnaud, qui annonce être en train d'«étudier tous les moyens de droit pour exiger de Vert Marine la réouverture sans délai» de la piscine Pailleron. Et d'assurer que les clubs et les particuliers «attendent avec impatience cette réouverture».