Les Républicains : Aurélien Pradié officialise sa candidature à la présidence du parti

Aurélien Pradié, secrétaire général des Républicains, a officialisé sa candidature à la présidence du parti ce lundi 12 septembre. Il affrontera Eric Ciotti et Bruno Retailleau lors de l’élection prévue le 3 décembre prochain.

Le député du Lot se jette dans la bataille à la présidence LR. Aurélien Pradié a annoncé officiellement sa candidature à la présidence du parti Les Républicains dans un entretien accordé au Figaro ce lundi 12 septembre.

Conscient de la situation difficile de sa formation politique, il a insisté sur la nécessité d'un renouvellement de l’institution. «Nous sommes aujourd'hui en danger de mort et nous devons tout changer : le nom, le siège, notre organisation, notre message», a affirmé ce dernier, se disant prêt à «assumer la rupture, y compris avec Nicolas Sarkozy».

Parfois considéré au sein de son camp comme trop à gauche, le secrétaire général des Républicains entend miser sur le rassemblement des forces politiques de droite, qu’elles soient progressistes ou conservatrices. «Je souhaite que la droite parle de tout, de chaque préoccupation des Français, et qu'elle parle à tout le monde, du plus humble au plus favorisé», a indiqué le conseiller régional d’Occitanie.

Dans cette course à la présidence, il fera face à Bruno Retailleau et à Eric Ciotti, deux candidats jugés comme conservateurs, lors de l’élection prévue le 3 décembre prochain. «Avec Éric et Bruno, nous nous respectons», mais «leurs candidatures se ressemblent», a expliqué l’homme politique de 36 ans.

L’immigration et l’écologie au cœur de ses combats

Critiqué pour sa sensibilité à gauche, Aurélien Pradié a réaffirmé sa position «pleinement de droite», tout en évoquant «l’exigence d’émancipation» et «la promesse républicaine». Toutefois, il a fait preuve de dureté au sujet de l’immigration en proposant de «rendre tous les titres de séjour probatoires» pendant trois ans et de créer «une cour spécialisée» dans le domaine.

Autre combat prioritaire pour le secrétaire général du parti LR, celui de l’écologie, qu’il a jugé comme «économiquement, socialement et moralement prioritaire». Ce dernier a promis «un large débat sur la question de l’eau» et sur «la société d’hyper-consommation», tout en réfutant l’idée de la décroissance.

Enfin, sur le volet de la réforme des retraites, Aurélien Pradié a milité pour un calcul «sur la base des annuités travaillées». Il a aussi revendiqué la nécessité d’augmenter le salaire des enseignants «en contrepartie d'un temps plus long passé à l'enseignement».