Crise énergétique : Elisabeth Borne assure que la hausse des prix de l'énergie sera limitée à 15% en 2023

La Première ministre Elisabeth Borne tient en ce moment une conférence de presse sur la «situation énergétique» du pays. Elle a d'ores et déjà annoncé que la hausse des prix serait limitée à 15% en 2023.

Le gouvernement reste mobilisé. La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce mercredi 14 septembre plusieurs mesures concernant la «situation énergétique» du pays. Elle a notamment fait savoir que la hausse des prix de l'électricité et du gaz serait limitée à 15% en 2023. Et ce, pour «tous les ménages, les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes».

Elle a également assuré qu'un «accompagnement spécifique» sera mis en place pour «aider les plus modestes», avec des «chèques énergie exceptionnels» de 100 ou 200 euros qui seront «versés d'ici à la fin de l'année» à destination de 12 millions de foyers.

Le ministres de l’Economie Bruno Le Maire, présent au côté d'Elizabeth Borne, a de son côté estimé que le bouclier tarifaire coûtera 16 milliards d'euros en 2023.