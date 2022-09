La bise au travail disparaît pour laisser place à la poignée de main, selon une étude

Avec la pandémie de Covid-19 qui frappe le monde depuis 2020, les habitudes du quotidien des Français ont été bouleversées, notamment au travail. Une étude dévoilée ce lundi 12 septembre démontre que la poignée de main remplace peu à peu la bise dans les entreprises.

Seul un Français sur dix ferait encore la bise au travail. Une enquête publiée ce lundi 12 septembre par Qapa, la solution digitale d’Adecco, a permis de révéler que la pratique de la bise au travail disparaissait au profit de la poignée de main.

D’après les données du sondage, 90% des Français ont cessé de faire la bise sur leur lieu de travail cette année, contre 91% l’an dernier et 72% en 2020. Et une majorité (53%) n'a pas l'intention de revenir en arrière. Ces résultats ont démontré que la pandémie de Covid-19 a eu impact conséquent sur le maintien de cette pratique dans le cadre du travail.

Une modification des comportements qui s’est accompagnée par un retour au premier plan de la poignée de main, avec 41% des personnes interrogées souhaitant son utilisation en 2022, contre seulement 27% en 2021. Les réfractaires à cette pratique ont également largement diminué, passant de 52% l’an passé à 39% cette année.

Le port du masque au travail divise

Autre enseignement de l’étude : 54% des personnes questionnées ont affirmé qu’elles ne continueraient pas à mettre leur masque sur leur lieu de travail. Toutefois, 27% des sondés ont assuré qu’ils se plieraient à cette demande si elle redevenait obligatoire. A l’inverse, près d’un salarié sur cinq (19%) a confirmé le maintien du port du masque même si cette pratique n’est plus une obligation.

Le maintien du port du masque a été en revanche plébiscité dans les transports en commun, avec 39% des Français qui ont assuré l’avoir même si ce n’est pas obligatoire.

Si 32% des personnes interrogées ont marqué un refus concernant son port, elles ont été 29% à avouer s’y plier si la mesure devenait obligatoire dans les transports.

Enquête réalisée pour Qapa, la solution digitale Adecco, auprès de 1.002 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Ce sondage a été effectué en ligne entre le 30 août 2022 et le 6 septembre 2022.