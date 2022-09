Sondage : 73% des Français estiment que notre système social favorise trop l’assistanat

Un sondage CSA pour CNEWS, publié ce mercredi 14 septembre, révèle que 7 Français sur 10 (73%) estiment que le système social actuel favorise l'assistanat.

Une critique généralisée. Les Français sont, pour 73% d'entre eux, d'accord pour dire que le système social actuel favorise l'assistanat, selon un sondage CSA pour CNEWS dévoilé ce mercredi 14 septembre. La réponse est plus tempérée selon les classes d'âges et situations des sondés, mais la tendance, elle, se dessine clairement.

Parmi ces 73%, 40% sont d'ailleurs «totalement d'accord» avec cette affirmation, tandis qu'à l'inverse, seuls 9% des sondés sont clairement opposés à cette idée.

La gauche partagée, la droite quasiment unanime

Dans le détail, pour les Français interrogés et dont la sensibilité politique se porte à gauche, 50% d'entre eux sont d'accord avec l'affirmation présentée, quand l'autre moitié n'estime pas que le modèle social actuel favorise l'assistanat.

Les plus réfractaires à cette observation sont les proches de La France insoumise, qui sont à 63% en «désaccord», dont 22% en «désaccord total), avec l'intitulé.

Du côté de la droite, 88% estiment que le système social encourage l'assistanat avec, là-aussi, un score phare pour un parti plus radical : 82% des électeurs de Reconquête, le parti d'Eric Zemmour, répondent un grand oui, et 15% affirment être «plutôt d'accord», ce qui constitue un chiffre total de 97%.

Un résultat un peu moins unanime chez Les Républicains qui, estiment à 92% que l'assistanat est entretenu par le système social actuel, mais avec seulement 61% affirmant être «totalement d'accord» avec ce constat.

Les inactifs répondent oui

Si on regarde plus attentivement, les différentes catégories socioprofessionnelles et âges des sondés font également varier la réponse. Ainsi, se dégagent deux constats : les plus jeunes sont un peu moins sévères que leurs aînés, et les inactifs (directement concernés) sont également moins formels que ceux qui ont un travail.

Ainsi, 77% des 65 ans et plus pensent que le système social offre la possibilité de l'assistanat quand seulement 69% des moins de 35 ans partagent cette idée. 9% de ces derniers sont d'ailleurs en «total désaccord» avec l'affirmation.

Les inactifs répondent être «d'accord» avec l'intitulé du sondage à 68%, là où les CSP+ sont 72% et les CSP- sont 81% (dont 50% «tout à fait d'accord») .

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne les 13 et 14 septembre, sur un échantillon représentatif de 1.006 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.