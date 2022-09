François Bayrou : «La réforme des retraites est vitale, elle est une nécessité pour le pays»

Le haut-commissaire au Plan, président du MoDem et maire de Pau, François Bayrou, était l’invité de Sonia Mabrouk dans le Grand Rendez-Vous. Il a évoqué la réforme des retraites, estimant que cette dernière était vitale.

«La réforme des retraites est vitale, elle est une nécessité pour le pays» a expliqué Françis Bayrou, ce dimanche 18 septembre, lors du Grand Rendez-vous.

Il a cependant estimé que l'élaboration d'une telle réforme ne devait pas être bâclée. «Si vraiment on veut que la réforme des retraites prenne tout son sens et qu’elle soit acceptée, et bien il faut la conduire selon une méthode» précise.

Une méthode, qui selon le haut-commissaire au Plan a été entièrement comprise par le président de la République. François Bayrou a rappelé que lors de l'élection présidentielle, le souci d'une réforme des retraites ayant du sens était «même l’engagement majeur» d'Emmanuel Macron.

«On va renoncer aux réformes qui tombent d’en haut toute faites et on va, c’est notamment le sens du conseil national de la refondation, faire mûrir ces réformes avec toutes les forces économiques et sociales» qui doivent y participer, a conclu François Bayrou.